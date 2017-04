Napoli Udinese/ Probabili formazioni: quote, ultime novità live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Napoli Udinese, Maurizio Sarri, allenatore del Napoli (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE: QUOTE, ULTIME NOVITA’ LIVE – Napoli Udinese è la partita che, in programma alle ore 20:45 di sabato 15 aprile, conclude il programma della trentaduesima giornata di Serie A 2016-2017. Un Napoli che ormai è praticamente certo del terzo posto, ma che vuole andare subito in Champions League senza passare dal playoff: per questo motivo i partenopei hanno bisogno di una vittoria per continuare a mettere pressione alla Roma, lontana 4 punti. L’Udinese è tranquilla, ma Gigi Delneri sa che la sua squadra potrebbe scalare ancora qualche posizione in classifica e quindi proverà a giocarsela; vediamo quali possono essere le decisioni dei due allenatori per la partita dello stadio San Paolo, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli-Udinese.

NAPOLI UDINESE: PRONOSTICO E QUOTE – Napoli Udinese, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, è stata quotata dalla Snai che ci dà le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Napoli) vale 1,25; il segno X (pareggio) vale 6,00 mentre il segno 2 (vittoria Udinese) vi farebbe guadagnare 12,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI – La formazione del Napoli è praticamente decisa: i partenopei saranno in campo con il consueto 4-3-3 nel quale va solo deciso, come sempre del resto, quali saranno i due centrocampisti che accompagneranno Hamsik in mediana. Davanti alla difesa dovrebbe operare Jorginho, mentre nel ballottaggio tra ex dell’Udinese dovrebbe essere Allan a spuntarla su Zielinski, di fatto andando a confermare quelle che sono state le scelte di Maurizio Sarri per le ultime partite. In difesa torna titolare Ghoulam, almeno questa sembra essere l’impressione; dall’altra parte ci sarà Hysaj, coppia centrale invece formata da Raul Albiol e Koulibaly a protezione di Reina. Nel tridente offensivo ancora una volta non cambierà nulla: Mertens continuerà ad agire da prima punta alla ricerca di altri gol nella sua strepitosa stagione, al suo fianco ci sono due giocatori come Callejon e Lorenzo Insigne che insieme hanno segnato 23 reti e che dunque rappresentano un vero e proprio spauracchio per le difese avversarie. Nel secondo tempo si aspetta l’ingresso in campo di Arkadiusz Milik, che va a caccia di un gol che gli manca da prima dell’infortunio (dunque ottobre).

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE – Anche Gigi Delneri ha deciso che squadra mandare in campo al San Paolo: per lui il dubbio riguarda la fascia sinistra, perché Samir non è al meglio e potrebbe dare forfait. In questo caso vedremo con tutta probabilità Alì Adnan titolare nel quartetto difensivo, per il resto solito schieramento con Karnezis (recuperato) in porta, Widmer a operare sulla corsia destra e una coppia centrale che sarà formata come sempre da Danilo e Felipe. A centrocampo torna Jankto, che ha saltato l’ultima partita per squalifica; Hallfredsson scala a giocare da playmaker, Badu fa la mezzala destra e questo dovrebbe essere il terzetto titolare, con Kums che dunque tornerà in panchina. Scelto anche il tridente offensivo: Duvan Zapata gioca contro la squadra proprietaria del suo cartellino, ai suoi lati ci saranno Rodrigo De Paul e Cyril Thereau con Perica che rappresenta eventualmente la prima soluzione dalla panchina.

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 22 Sepe, 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 3 Strinic, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 99 Milik, 32 Pavoletti

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Tonelli, Giaccherini

UDINESE (4-3-3): 1 Karnezis; 27 Widmer, 5 Danilo, 30 Felipe, 53 Alì Adnan; 8 Badu, 23 Hallfredsson, 14 Jankto; 10 De Paul, 9 D. Zapata, 77 Thereau

A disposizione: 22 Scuffet, 25 Perisan, 75 Heurtaux, 4 Angella, 3 Samir, 34 Gabriel Silva, 26 Kums, 99 Balic, 95 Lucas Evangelista, 18 Perica, 19 Matos, 96 Ewandro

Allenatore: Luigi Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Faraoni, Gnoukouri, Fofana

