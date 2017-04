PAGELLE/ Napoli-Udinese: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017 - primo tempo)

Pagelle Napoli Udinese - LaPresse

PAGELLE NAPOLI-UDINESE: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017). IL PRIMO TEMPO - Andiamo a scoprire i voti relativi ai protagonisti del primo tempo di Napoli-Udinese, partita che chiude il programma della 32^ giornata di Serie A 2016-2017. La notizia principale è che al termine dei primi quarantacinque minuti la squadra di Sarri non ha ancora trovato la via del gol, polveri bagnate per il tridente leggero con Mertens (6) e Callejon (6) che non sono riusciti a impensierire Karnezis (6), mentre Insigne (6) ha cercato di farsi largo tra i difensori friulani che però gli hanno sbarrato la strada verso la porta. Al netto di qualche alleggerimento sbagliato la difesa della formazione di Del Neri ha davvero concesso pochissimo agli avversari, che hanno provato a prendere subito l'iniziativa ma gli ospiti hanno impostato la gara pensando soprattutto a limitare i danni e a rendere sterile la manovra offensiva del Napoli, che vanta il miglior attacco del campionato italiano. Ben 10 i calci d'angolo guadagnati dai padroni di casa, con Albiol (6) che di testa ha provato a cercare la porta spedendo il pallone sopra la traversa. VOTO NAPOLI 6 - Nonostante la supremazia territoriale gli uomini di Sarri non sono riusciti a sbloccare la contesa, stanno mancando la cattiveria sottoporta e soprattutto gli spazi dove infilarsi. MIGLIORE NAPOLI: HYSAJ 6,5 - La maggior parte degli azioni viene alimentata dalla fascia destra dove l'albanese cerca di farsi largo. PEGGIORE NAPOLI: STRINIC 5,5 - Non presta sempre la massima concentrazione nelle varie fasi di gioco. VOTO UDINESE 6 - Saggiamente gli uomini di Del Neri si arroccano in difesa per concedere meno spazi possibili agli avversari, una mossa che finora sta decisamente pagando. MIGLIORE UDINESE: DANILO 6,5 - In assenza di Felipe e Samir, Del Neri gli affida le chiavi della difesa e lui ripaga la fiducia del mister neutralizzando il famigerato tridente leggero del Napoli. PEGGIORE UDINESE: HALLFREDSSON 5,5 - A inizio gara complica la vita ai suoi compagni perdendo un brutto pallone nella propria metà campo. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.