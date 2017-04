Paganese Vibonese/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese Vibonese, Foto LaPresse

DIRETTA PAGANESE VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 35^ GIORNATA) - Paganese Vibonese, diretta dall'arbitro Fabio Natilla della sezione di Molfetta, è prevista per sabato 15 aprile 2017 con il kick-off fissato alle ore 14.30, sarà una sfida tra due formazioni in lizza per obiettivi ben diversi, nella sedicesima giornata di ritorno del girone C del campionato di Lega Pro. Campani chiamati, dopo l'ultimo positivo risultato col colpaccio in casa dell'Akragas, a chiudere per l'obiettivo play off che sarebbe quasi sbalorditivo, considerando le premesse di partenza per la formazione campana. Che ha ottenuto per il rotto della cuffia l'iscrizione al campionato di Lega Pro, per poi ritrovarsi a salire progressivamente posizioni in classifica ed ora a mantenere due punti di vantaggio sul Catania undicesimo, al momento appena fuori dalla zona che garantirebbe l'accesso agli spareggi promozione di fine stagione. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

Di contro la Vibonese, dopo l'ultimo pareggio ottenuto in casa proprio contro il Catania, si ritrova ad un passo dalla partecipazione ai play-out, evitando lo spettro dell'ultimo posto e della retrocessione diretta che si era fatto minacciosamente vicino fino a qualche settimana fa. Calabresi che dopo l'importantissimo successo contro il Melfi in trasferta hanno sorpassato anche il Taranto, ora penultimo, ma che vedono l'Akragas sestultimo, fuori dalla zona play out, ancora lontano quattro lunghezze. Reduci da sei risultati utili consecutivi (tre vittorie e tre pareggi per un bottino complessivo di dodici punti, un ruolino di marcia davvero niente ale), i rossoazzurri difficilmente riusciranno a strappare quella che sarebbe una clamorosa salvezza diretta, a causa di una prima parte di stagione davvero disastrosa.

Allo stadio Torre di Pagani potrebbero presentarsi sul terreno di gioco le seguenti formazioni. Padroni di casa schierati con Liverani tra i pali, mentre Picone si muoverà sull'out difensivo di destra e Della Corte sull'out difensivo di sinistra. Al centro della difesa saranno titolari Alcibiade e De Santis, mentre Pestrin e Tascone giocheranno come vertici arretrati di centrocampo, alle spalle di Bollino, Mauri e Cicerelli. Confermato in attacco il bomber brasiliano Reginaldo, autore di una doppietta nella vittoriosa trasferta di Agrigento. La Vibonese opporrà Stefano Russo tra i pali, mentre la linea difensiva a tre sarà composta dai centrali Moi, Franchino e Manzo. La linea mediana di centrocampo sarà presidiata da Favasuli, Viola e dal burkinabé Yabre, mentre il francese Legras coprirà la corsia laterale di destra e Minarini sarà invece l'esterno mancino. In attacco, il gambiano Sowe farà coppia con l'altra punta Saraniti.

Per la Paganese di Grassadonia il 4-2-3-1 è ormai un biglietto da visita tattico in grado di intimorire anche gli avversari più ostici, che raramente riescono ad arginare le fitte trame tra le linee della formazione campana. Di contro, il 3-5-2 di Campilongo sembra aver finalmente regalato alla Vibonese quell'equilibrio inseguito per tutto il campionato. Quella per evitare la retrocessione diretta sarà una partita a scacchi con Taranto e Melfi, soprattutto ora che formazioni come la Reggina si sono decisamente allontanate dalla zona play out per migrare nei lidi di classifica più tranquilli.

Le quote relative al match vedono i campani favoriti dai bookmaker, anche alla luce delle sette vittorie ottenute nelle ultime nove partite disputate in campionato. Affermazione interna della paganese quotata 1.95 da William Hill, mentre Paddy Power fissa a 3.35 la quota relativa al pareggio ed Eurobet propone a 4.10 la quota per il successo esterno dei calabresi. Per la partita Paganese-Vibonese, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30, la piattaforma web Sportube.tv offre ai propri utenti, previa sottoscrizione di un abbonamento, la visione esclusiva dell'incontro in diretta streaming video tramite la rete internet. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

