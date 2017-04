Pagelle/ Fiorentina Empoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017 - primo tempo)

Pagelle Fiorentina Empoli - LaPresse

PAGELLE FIORNETINA EMPOLI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017). IL PRIMO TEMPO - Termina la prima frazione del match tra Fiorentina ed Empoli con il vantaggio a sorpresa dell'Empoli con El Kaddouri al 36' bravo a raccogliere una respinta difettosa di Tatarusanu su cross di Thiam. I padroni di casa avevano iniziato meglio il match, ma la scarsa precisione degli attaccanti ha penalizzato la compagine di Sousa. Passiamo ad analizzare la prestazione dei singoli. Per la Fiorentina Tatarusanu (5,5), combina una mezza frittata sul cross di Thiam. Astori (6), salva i suoi un paio di volte, mentre Sanchez (5,5) non regala sicurezza indietro. Tomovic (6), fa il suo compitino sulla fascia. Chiesa (6,5) è quello che ci prova di più per i suoi mentre Saponara (6,5) inventa calcio per i suoi. Vecino (6), mantiene bene il centrocampo come Borja Valero (6). Tello (5) sbaglia incredibilmente a porta vuota. Bernardeschi (6), fa la sua partita mentre Kalinic (5,5) non incide. Per l'Empoli il migliore è El Kaddouri (7), mentre Thiam (6,5) fa i movimenti giusti in attacco. Skorupski (6,5) salva due volte i suoi con grandi interventi. Veseli (6) mantiene bene la fascia di competenza come Pasqual (6). Bellusci (6) e Barba(6), stanno disputando una buona partita in difesa. Croce (6,5) è il migliore del centrocampo, mentre Buchel (5,5) si mangia un gol praticamente fatto. Buona, infine, la prestazione di Mchedlidze (6). (Umberto Tessier)

