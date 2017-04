Pagelle/ Inter Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017 - primo tempo)

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter (Foto LaPresse)

PAGELLE INTER MILAN: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017). IL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle del primo tempo di Inter-Milan: risultato 2-0 dopo i primi 45 minuti, vediamo i voti a migliori e peggiori per ciascuna squadra. Stefano Pioli punta sul suo classico 4-2-3-1 con Handanovic (voto 6,5) estremo difensore protetto da una linea a quattro che da destra a sinistra è formata da D'Ambrosio (voto 6), Medel (voto 5,5) preferito a Murillo, Miranda (voto 6,5) e Nagatomo (voto 6) rilanciato a sorpresa al posto di Ansaldi. Kondogbia (voto 6) e Gagliardini (voto 6) formano la diga davanti alla difesa che ha il compito di proteggere le spalle al trio di trequartisti che sono Candreva (voto 7), Joao Mario (voto 6,5) e Perisic (voto 6,5). Punto di riferimento avanzato come sempre Icardi (voto 6,5). Vincenzo Montella schiera il suo Milan col solito 4-3-3 con Donnarumma (voto 6) tra i pali, con la confermata coppia di centrali Zapata (voto 5,5)- Romagnoli (voto 5,5) mentre sulle fasce agiscono Calabria (voto 5) e capitan De Sciglio (voto 5). Sosa (voto 5,5) è il regista della squadra affiancato da Kucka (voto 5) e Mati Fernandez (voto 5,5) che ha preso il posto dello squalificato Pasalic. Consueto tridente guidato da Bacca (voto 5) e completato dagli spagnoli Suso (voto 6) e Deulofeu (voto 6,5).

VOTO INTER 7,5: Dopo aver sofferto e rischiato più volte di passare in svantaggio, la squadra di Pioli è stata letale nello sfruttare le due occasioni create nei primi quarantacinque minuti che sta permettendo ai nerazzurri di vincere questo importantissimo derby. MIGLIORE INTER PRIMO TEMPO CANDREVA VOTO 7: L'esterno destro è la spina del fianco della retroguardia rossonera che ha faticato a contenere le sortite in avanti. Bravissimo nel portare in vantaggio la sua squadra quando è riuscito a sfruttare al meglio il bel lancio di Gagliardini superando Donnarumma con un bel diagonale volante. PEGGIORE INTER PRIMO TEMPO MEDEL VOTO 5,5: Si è fatto saltare due volte in velocità da Deulofeu che si è visto negare il gol solo dallo straordinario Handanovic. Il cileno dimostra di poter gestire lo statico Bacca ma di soffrire tremendamente la velocità dello spagnolo che lo ha sempre saltato.

VOTO MILAN 5: La squadra di Montella dopo aver sprecato tante occasioni per poter passare in vantaggio, ha subito un gol su un lancio verticale facilmente leggibile dalla retroguardia che però ha sbagliato clamorosamente nell'occasione. Il raddoppio è nato da una grande azione di Perisic che però ha approfittato della scarsa attenzione di Calabria. Vedremo i rossoneri riusciranno a reagire. MIGLIORE MILAN PRIMO TEMPO DEULOFEU VOTO 6,5: Lo spagnolo è riuscito da solo a mettere in difficoltà tutta la retroguardia nerazzurra che ha faticato non poco a contenerne la grandissima velocità. Peccato per le due occasioni sprecate che avrebbero permesso alla sua squadra di poter passare in vantaggio. PEGGIORE MILAN PRIMO TEMPO DE SCIGLIO VOTO 5: Il capitano rossonero commette una clamorosa disattenzione quando perde la marcatura di Candreva su un lancio facilmente leggibile che ha segnato sbloccando il risultato, stravolgendo l'andamento di un incontro che sembrava essere alla portata dei rossoneri. (Marco Guido)

