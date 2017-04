Pagelle/ Pescara Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017 - primo tempo)

Pagelle Pescara Juventus - LaPresse

PAGELLE PESCARA JUVENTUS: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017). IL PRIMO TEMPO - Pescara-Juventus ha chiuso il primo tempo sul parziale di 0-2; ecco allora le pagelle del primo tempo allo stadio Adriatico con migliori e peggiori per ciascuna squadra. Decide per il momento la doppietta di Higuain. Pescara in campo con il 4-3-3. Fiorillo in porta, Zampano, Campagnaro, Coda e Biraghi in difesa. A centrocampo ci sono Bruno, Muntari e Memushaj mentre in avanti troviamo da destra verso sinistra Coulibaly, Caprari e Brugman. Allegri replica confermando il 4-2-3-1. Turn over in difesa ma non in attacco. Tra i pali c’è Neto, a sua difesa Lichtsteiner, Barzagli, Rugani e Asamoah. In mediana Pjanic e Marchisio mentre in avanti Cuadrado, Dybala e Mandzukic a supporto di Higuain, unica punta. Dirige l’incontro il signor Di Bello di Brindisi. Il Pescara prova subito a sorprendere i bianconeri. Una decina di secondi dopo il calcio d'inizio Coulibaly tocca per Brugman che tira dal limite. Neto se la cava in due tempi. La squadra di Zeman mette in campo grinta e intensità in questi primi minuti di gioco. Muntari esagera e dopo appena 3 minuti si fa ammonire per un fallaccio su Dybala. Tanti falli, gara molto spezzettata. La Juventus ci prova al nono con Higuain. L'argentino prima serve Mandzukic in area, sul cui tiro Fiorillo respinge, poco dopo ci prova lui ma spara alto da posizione defilata. Al dodicesimo minuto di gioco arriva il primo cartellino giallo per un giocatore bianconero. Miralem Pjanic entra fuori tempo su Caprari. Decisione giusta, quella dell'arbitro. I bianconeri incontrano diverse difficoltà palla al piede sbagliando troppo con Higuain, Cuadrado e anche con Rugani, impreciso nelle uscite dalla difesa. Caprari a un certo punto recupera su Lichtsteiner e ci prova dalla trequarti. Rugani prontamente lo mura. Al 22esimo arriva il gol della Juve. Cuadrado riceve sulla destra, Campagnaro non lo affronta e il colombiano fa esplodere il destro. Fiorillo respinge corto, Biraghi non copre e Cuadrado recupera palla sorpassandolo. Assist per Higuain che a porta vuota non può sbagliare. Dopo un paio di minuti il Pipita ha subito un'altra chance. Lichsteiner lo serve con un cross morbido ma il colpo di testa che segue esce sul fondo di poco. Il Pescara prova invece a reagire con Caprari. Rugani lo mura. A livello difensivo, prova impeccabile dell'ex Empoli. Dopo aver incassato il gol gli abruzzesi provano a spingere mandando avanti più uomini. La difesa della Juventus governa bene riuscendo a contenere le intenzioni avversarie. Si rivede in area biancoazzurra Higuain. Sulla destra il Pipita fa un sombrero a Coda e calcia. Fiorillo copre bene il suo palo e concede un angolo. Ammonizione nel frattempo per Coulibaly. Tanti falli, il ritmo del match viene continuamente spezzato. Mandzukic ha una buona chance al 39esimo. Cross lungo per lui in area sulla sinistra. Il croato schiaccia troppo di testa mandando alta la sfera. Al 43esimo ecco il gol del raddoppio. Cross morbido di Pjanic in area dove Mandzukic di testa appoggia in area piccola. Higuain in scivolata anticipa tutti e la mette dentro. Poco dopo il Pescara rischia il tracollo. Dybala calcia dalla trequarti ma questa volta Fiorillo riesce a opporsi.

MIGLIORE IN CAMPO 1T PESCARA: BRUGMAN 6,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T PESCARA: BIRAGHI 5

MIGLIORE IN CAMPO 1T JUVENTUS: HIGUAIN 7,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T JUVENTUS: PJANIC 6

(Francesco Davide Zaza)

© Riproduzione Riservata.