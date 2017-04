Pagelle/ Roma Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017 - primo tempo)

Pagelle Roma Atalanta (Foto LaPresse)

PAGELLE ROMA ATALANTA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017). IL PRIMO TEMPO - Ecco i nostri voti del primo tempo con i giudizi dei migliori e peggiori giocatori scesi in campo in ogni squadra fino a questo momento. All'Olimpico le formazioni di Roma ed Atalanta sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 1. I giallorossi rischiano subito al 2' sulla conclusione di Hateboer, deviata in corner da Manolas e Rudiger, lasciando però intendere di poter fare la partita grazie alla precisione nel palleggio. Tuttavia, i nerazzurri sorprendono in ripartenza i padroni di casa e trovano meritatamente la rete del vantaggio al 22' con Kurtic, pronto a battere al volo sul cross dalla sinistra di Conti, quest'ultimo molto bravo nel saltare Rudiger. Le occasioni degli uomini di Spalletti non vanno oltre ai tiri fuori misura di Fazio e Dzeko mentre il colpo di testa di De Rossi viene bloccato da Gollini al 36'.

VOTO ROMA (PRIMO TEMPO): 5 Il possesso palla non è sufficiente se mancano cattiveria e precisione sotto porta. MIGLIORE ROMA (PRIMO TEMPO): FAZIO 6,5 Leader del reparto, viene aiutato da Manolas su Petagna ma è il primo dei suoi a cercare la via della rete. PEGGIORE ROMA (PRIMO TEMPO): MARIO RUI 5 Offre una brutta prestazione fino ad ora viste le tante palle perse e il ritardo sulla diagonale in occasione del gol di Kurtic.

VOTO ATALANTA (PRIMO TEMPO): 6,5 La scelta dei nerazzurri di giocare in ripartenza paga con la possibilità di crescere e trovare spazio col passare dei minuti. MIGLIORE ATALANTA (PRIMO TEMPO): A. CONTI 6,5 Ispira il goal di Kurtic dopo un gran dribbling su Rudiger ed offre il suo supporto in copertura. PEGGIORE ATALANTA (PRIMO TEMPO): HATEBOER 5 Illude i suoi tifosi con l'occasione del 2' salvo poi perdersi per il campo facendosi pure ammonire. (Alessandro Rinoldi)

© Riproduzione Riservata.