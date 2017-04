Pagelle/ Sassuolo Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017 - primo tempo)

Pagelle Sassuolo Sampdoria - LaPresse

PAGELLE SASSUOLO SAMPDORIA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017). IL PRIMO TEMPO - Appuntamento classico con le pagelle del primo tempo di Serie A. Finisce 1-0 per la Sampdoria il primo tempo del Mapei Stadium tra i blucerchiati e i padroni di casa del Sassuolo. Una partita che si accende all'ottavo minuto con Politano che va alla conclusione da fuori area con l'intento di impensierire Viviano. Al quarto d'ora i liguri rispondono con Schick, il quale supera Consigli con un pallonetto che finisce fuori di un soffio. Il match è divertente, ma i ritmi calano inspiegabilmente. Al sedicesimo duro scontro tra Lirola e Praet con il blucerchiato costretto ad abbandonare temporaneamente il terreno di gioco per un taglio. Il Sassuolo ci prova con Pellegrini, la Sampdoria punge con Schick che devia in rete una bordata di Silvestre da fuori area. Al trentaduesimo gli uomini di Di Francesco ci provano con Aquilani dalla distanza, ma il suo tiro finisce direttamente in curva. Nel finale di frazione Politano pesca Alessandro Matri in buona posizione, l'ex attaccante della Lazio però non riesce ad approfittarne.

VOTO SASSUOLO 5 E' un Sassuolo sfortunato, ma anche poco brillante in chiave offensiva. Serve qualcosa in più per rimettere in piedi la gara. MIGLIORE SASSUOLO Politano 6,5 E' tra i più pimpanti, ma ha bisogno di maggiore supporto. PEGGIORE SASSUOLO Matri 5 Macchinoso e prevedibile, primo tempo deludente per il centravanti

VOTO SAMPDORIA 6,5 Non è una Samp spettacolare ma molto efficace e concentrata. Blucerchiati avanti con un pizzico di fortuna, bravi i doriani a gestire l'uno a zero. MIGLIORE SAMPDORIA Silvestre 7 Ottima prova da parte del difensore sampdoriano, che ha messo lo zampino nell'azione del gol. PEGGIORE SAMPDORIA Quagliarella 5,5 Un po' opaco, ma ha ancora tutta la ripresa per riscattarsi. (Jacopo D'Antuono)

© Riproduzione Riservata.