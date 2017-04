Palermo Bologna/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Palermo Bologna - LaPresse

DIRETTA PALERMO BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 32^ GIORNATA) - Palermo Bologna, diretta dall'arbitro Banti, sarà una delle partite in programma alle ore 15.00 per la trentaduesima giornata di Serie A, che si disputa per intero nel sabato di Pasqua. Il Palermo è quasi retrocesso e la fiammella della speranza per la squadra rosaceo potrebbe riaccendersi solamente in caso di vittoria contro il Bologna di Roberto Donadoni che, partito con velleità di essere la sorpresa del campionato, si è dovuto presto calare in una mediocrità di bassa classifica, raggiungendo la salvezza con diversi turni di anticipo per la manifesta inferiorità di alcune formazioni. Insomma, questa partita sembra avere tutti i crismi per essere una delle meno interessanti del turno pasquale di campionato, anche se in realtà qualche fonte di interesse è data dall'ennesimo ribaltone in casa rosanero e dal futuro di Roberto Donadoni, che sembra sempre più lontano da Bologna, anche se non è chiaro quale potrebbe essere la sua prossima destinazione.

Il Palermo dopo la sconfitta patita a Milano contro il Milan ha ormai abbandonato le residue speranze di salvezza. Troppo pesante il 4 a 0 incassato non tanto sul piano del risultato quanto del gioco. Dopo l'ennesima domenica amara sono arrivate le dimissioni del direttore sportivo Salerno, a cui ha fatto seguito l'esonero di Lopez, deciso dalla nuova proprietà. Sulla infernale giostra rosanero è ora salito Diego Bortoluzzi, storico vice allenatore della squadra, che avrà il compito di far finire in modo dignitoso un campionato decisamente avvilente per i tifosi del Palermo.

Nelle ultime otto partite il Palermo ha perso sette volte, riuscendo a pareggiare soltanto contro la Sampdoria in casa. Per il resto solo sconfitte, quasi sempre con diversi goal al passivo. Prima dell'ennesimo crollo consumatosi al cospetto del Milan, i rosanero hanno perso 3 a 1 in casa con il Cagliari e 4 a 1 ad Udine, continuando a palesare i problemi che hanno segnato tutta la stagione, ovvero difesa colabrodo e tenuta nervosa pari a zero una volta passati in vantaggio.

Il Bologna, quattordicesimo in campionato con 34 punti, è invece reduce dalla brutta sconfitta interna contro la Roma, che al Dall'Ara si è imposta 3 a 0, replicando nel punteggio e nel gioco quanto visto nel match di andata all'Olimpico. Nel match contro i giallorossi Destro ha confermato la sua preoccupante involuzione, non riuscendo ad essere mai incisivo. Gli emiliani, che nelle ultime tre partite, compresa quella contro la Roma, hanno raccolto solo tre punti, frutto della vittoria contro il Chievo per 4 a 1 a cui poi ha fatto seguito la sconfitta di misura contro la Fiorentina nel derby dell'Appennino (1 a 0), non possono permettersi un risultato diverso dalla vittoria a Palermo. E questo non vale tanto per un rientro in una lotta, quella salvezza, ormai archiviata, ma per non rendere questa annata ancora più scialba.

Guardando i precedenti e fermandosi al match di andata, ricordiamo come il Bologna abbia vinto per 3 a 1 grazie ad una ottima prestazione di Verde e ad una delle poche partite che Destro ha azzeccato in questa sfortunata annata. Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo è probabile che i rosanero giochino con il 3-4-1-2. Mancheranno sicuramente Fulginati e Gonzalez. Il primo è infortunato e tra i pali verrà sostituito da Posavec, mentre il difensore è squalificato e al suo posto ci sarà Cionek. Per il resto l'undici rosanero dovrebbe essere lo stesso visto a Milano. Nel Bologna, che giocherà con il 4-3-3, mancherà Verdi ed il tridente d'attacco sarà composto da Destro, supportato da Di Francesco jr e da Krejci. L'unico dubbio Donadoni lo ha in mediana tra Masina e Krafth, con il primo che parte favorito per una maglia da titolare.

Nonostante la situazione di classifica del Palermo sia ormai compromessa, i bookamakers credono in un successo rosanero, probabilmente per il cambio di allenatore. Ad esempio Un successo siciliano è quotato dalla Snai a 2,60 volte la cifra eventualmente giocata, mentre una vittoria del Bologna è data ad una quota leggermente più alta, pari a 2,75. Un pareggio è il risultato che per la Snai è più improbabile, visto che questo risultato, con un qualsiasi numero di reti, viene pagato 3,30 volte l'eventuale cifra che si dovesse decidere di scommettere.

Palermo Bologna sarà un'esclusiva in diretta tv per i possessori dell'abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: appuntamento su Sky Calcio 7 con possibilità di assistere anche al programma Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette gol e highlights in tempo reale di tutte le partite. Gli abbonati potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go.

