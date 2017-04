Pescara Juventus/ Probabili formazioni: quote, ultime novità live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Pescara Juventus: Kwadwo Asamoah in azione (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA JUVENTUS: QUOTE, ULTIME NOVITA’ LIVE – Pescara Juventus, alle ore 15 di sabato 15 aprile, si gioca per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. E’ il testa-coda della classifica: rispettivamente ultima e prima, Pescara e Juventus sono separate da 63 punti in classifica con i bianconeri che arrivano dal roboante 3-0 al Barcellona ma adesso non si vogliono fermare in campionato, dove sono vicini al sesto scudetto consecutivo ma devono mantenere alta la concentrazione fino all’ultimo. Pescara quasi condannato alla Serie B, ma un Empoli in grave crisi concede ancora una flebile possibilità agli adriatici. In attesa del calcio d’inizio della partita andiamo a vedere i dubbi e le certezze dei due allenatori per questa sfida, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Pescara Juventus.

PESCARA JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE – Pescara Juventus, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, è stata quotata dalla Snai che ci dà le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Pescara) vale 10,00; il segno X (pareggio) vale 6,00 mentre il segno 2 (vittoria Juventus) vi farebbe guadagnare 1,27 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA – Dovrebbe essere quasi fatto il 4-3-3 di Zdenek Zeman, che deve soltanto decidere chi schierare nel tridente offensivo: indisponibile Bahebeck (per l’ennesima volta), al centro dell’attacco potrebbe scalare Caprari con l’inserimento di Brugman sulla fascia destra del tridente, l’uruguaiano è favorito su Mitrita per un posto nel reparto offensivo che sarà completato da Benali. A centrocampo invece si va verso la conferma dell’assetto che il tecnico boemo ha utilizzato ultimamente: ancora in campo Coulibaly che sarà la mezzala di destra, con Ledian Memushaj dall’altra parte e Muntari che ancora una volta giocherà da regista (inevitabile il ricordo del gol fantasma contro la Juventus quando giocava nel Milan, ma in altre occasioni il ghanese ha fatto male ai bianconeri). In difesa è da valutare il possibile recupero di Stendardo, che potrebbe lasciare spazio a una soluzione alternativa: in questo momento Andrea Coda rimane favorito su Fornasier, Campagnaro dovrebbe invece essere in campo a prendere il posto dello squalificato Cesare Bovo. Sulle fasce agiranno Zampano e Biraghi, in porta Fiorillo dovrebbe ancora una volta avere la meglio su Bizzarri.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS – Difficile stabilire come possa disporsi la Juventus post-Barcellona, e in attesa di giocare il quarto di ritorno in Champions League: logicamente Massimiliano Allegri vorrà far rifiatare qualche titolare, ma ha già parlato di partita da vincere e allora il turnover non potrà essere troppo ampio. Squalificato Bonucci, in difesa ballottaggio tra Rugani e Benatia per affiancare Barzagli; Lichtsteiner e Asamoah daranno riposo ai due laterali che hanno giocato martedì sera, in mezzo al campo si va verso la soluzione del totale turnover con Rincon e Marchisio pronti a prendere il posto di Khedira e Pjanic. Il dubbio maggiore riguarda in ogni caso la trequarti: praticamente certa l’esclusione di Mandzukic con l’inserimento di Sturaro, dall’altra parte Cuadrado potrebbe comunque essere confermato (in alternativa è pronto Lemina, o Dani Alves che potrebbe giocare alto) e al centro, alle spalle di Higuain, Dybala dovrebbe avere un’altra occasione per provare ad avvicinare la doppia cifra di gol in campionato.

PESCARA (4-3-3): 1 Fiorillo; 11 F. Zampano, 14 Campagnaro, 35 A. Coda, 3 Biraghi; 33 Coulibaly, 13 Muntari, 8 L. Memushaj; 10 Benali, 17 Caprari, 16 Brugman

A disposizione: 31 Bizzarri, 12 Aldegani, 44 Fornasier, 86 Stendardo, 2 A. Crescenzi, 7 Verre, 5 A. Bruno, 9 Kastanos,36 Cubas, 30 Muric, 28 Mitrita, 20 Cerri

Allenatore: Zdenek Zeman

Squalificati: C. Bovo

Indisponibili: Vitturini, Pepe, Bahebeck, Gilardino

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 24 Rugani, 22 Asamoah; 28 Rincon, 8 Marchisio; 18 Lemina, 21 Dybala, 27 Sturaro; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 32 Audero, 23 Dani Alves, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 5 Pjanic, 38 Mandragora, 7 Cuadrado, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Bonucci

Indisponibili: Pjaca

