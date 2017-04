Pordenone Padova/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pordenone Padova - LaPresse

DIRETTA PORDENONE PADOVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Pordenone Padova sarà diretta dall'arbitro Vincenzo Valiante della sezione Aia di Salerno; alle ore 18:30 di sabato 15 aprile va in scena la partita valida per la trentacinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. I padroni di casa del Pordenone arrivano benissimo alla sfida contro il Padova, avendo vinto a Fano per 3-2, grazie alla doppietta di Berrettoni ed il gol di Parodi. Decisiva la rete di Berrettoni al 78', quando il risultato era ancora di parità, per effetto della rete di Germinale tre minuti prima che segnasse Berrettoni. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

In classifica il Pordenone occupa la terza posizione ed è attualmente la formazione con il miglior rendimento, se escludiamo il Venezia, ad un solo punto dalla promozione diretta in Serie A dopo il suicidio del Parma in casa contro l'Ancona nell'ultima giornata di campionato. Anche il Padova è in piena lotta per la zona playoff, essendo al quarto posto, con gli stessi punti (62 ndr) proprio del Pordenone. Nell'ultima giornata di campionato, la squadra veneta si è dovuta inchinare allo strapotere del Venezia, che ha vinto per 1-0 nella difficile trasferta dell'Euganeo grazie ad un gol di Moreo, che proietta i lagunari in Serie B con largo anticipo rispetto a quanto preventivato alla vigilia.

Facile intuire come il Pordenone sia una delle squadre più in forma dando soltanto uno sguardo alle ultime partite disputate dalla squadra allenata dal tecnico Bruno Tedino. Dal mese di marzo, la squadra ha collezionato fin qui 4 vittorie e due pareggi, maturando così 14 punti su 18 totali, rimontando fino al terzo posto, con il Parma secondo ora lontano soltanto 4 lunghezze. Lo stesso discorso non può essere fatto invece per il Padova, che è stato raggiunto dallo stesso Pordenone a quota 62 punti e rischia, nello scontro diretto di sabato di vedersi perfino staccare da una squadra incredibilmente in crescita in questo combatuttissimo finale di stagione. Essere arrivati a 4 gare dal termine in questa situazione non è sinonimo di fiducia per gli uomini allenati dal tecnico Brevi, che avrebbe voluto i suoi sicuramente più protagonisti di un finale di stagione che invece li vede in difficoltà. Lo scontro allo stadio Bottecchia di sabato pomeriggio potrebbe sancire un'ulteriore mazzata alle aspettative della formazione padovana.

Tra i ragazzi che si stanno mettendo maggiormente in luce tra le fila della rosa del Pordenone in questo finale c'è sicuramente Stefano Padovan, ex talento della Primavera della Juventus, che a Pordenone ha trovato un'altra dimensione "dimensione" ideale per poter brillare. Due gol decisivi, entrambi in trasferta, sui campi del Sudtirol e dell'Ancona, che potrebbero risultare pesantissimi in chiave playoff. Da segnalare anche l'ottimo contributo offerto nel mese di aprile dagli attaccanti Berrettoni e Arma, due giocatori di qualità il cui apporto in fase offensiva si fa sentire eccome. Il Padova arriva da tre sconfitte consecutive, anche se è vero che ha incontrato le prime due della classe, vale a dire Parma e Venezia, in rapida sequenza. L'ultima vittoria risale allo scorso 26 marzo, quando in casa gli uomini di mister Brevi ebbero la meglio sul Bassano di misura (1-0 il risultato finale), con la rete di De Cenco. Lo stesso De Cenco è stato decisivo nella vittoria casalinga per 2-0 di inizio marzo contro il Santarcangelo mentre ha la firma di Leonidas il successo per 1-0 maturato in trasferta sul campo del Modena qualche settimana fa.

Il bookmaker Bet365 vede favoriti i padroni di casa, con la vittoria del Pordenone data a 2.25 (segno 1), mentre il successo del Padova fuori casa paga 3 volte la posta. Il segno x infine è quotato a 3.00. Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Pordenone-Padova non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

