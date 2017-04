Pronostici Serie A/ Le scommesse sulle partite della 32^giornata: apre il derby Inter Milan

Pronostici Serie A: come finirà il derby di Milano? (LAPRESSE)

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 32^GIORNATA (OGGI 15 APRILE 2017) - Quali pronostici per la 32^giornata di Serie A? Tutte le partite si gioca sabato 15 aprile 2017, vigilia di Pasqua: ad aprire il menu il piatto forte ovvero il derby tra Inter e Milan, che per la prima volta si gioca alle ore 12:30 che significa prime time in Cina, nuova miniera di tifosi per ambedue le società milanesi. Il programma della 32^giornata prevedere anche Cagliari-Chievo, Fiorentina-Empoli, Genoa-Lazio, Palermo-Bologna, Pescara-Juventus, Roma-Atalanta e Torino-Crotone tutte alle ore 15:00, poi Sassuolo-Sampdoria alle 18:00 e Napoli-Udinese alle 20:45. Di seguito i pronostici per le scommesse sulle partite della 32^giornata di Serie A.

PRONOSTICO INTER-MILAN (ore 12:30) - Sono i rossoneri a presentarsi meglio alla stracittadina. La squadra allenata da Vincenzo Montella ha perso una volta negli ultimi 5 turni ed arriva dal rotondo 4-0 rifilato al Palermo; l’Inter invece sta vivendo il periodo più difficile della gestione Pioli, dopo aver perso contro Sampdoria e Crotone. Rischiando punteremmo sulla vittoria dei nerazzurri, che in caso di successo opererebbero il controsorpasso in classifica ai danni dei cugini. L’affermazione del Milan invece metterebbe a rischio anche le speranze di Europa League dell’Inter. Segno 1.

PRONOSTICO CAGLIARI-CHIEVO (ore 15:00) - Per il Cagliari 1 solo successo nelle ultime 5 giornate, ma anche 24 punti su 35 raccolti in casa. Nel secondo turno interno consecutivo, la formazione rossoblù vorrà riscattare il ko di domenica scorsa contro il Torino; il Chievo dal canto suo arriva da 3 sconfitte di fila vuole tornare a muovere la sua classifica, inoltre in caso di ko al Sant’Elia si vedrebbe agganciato proprio dal Cagliari a quota 38. Puntiamo anche in questo caso sul segno 1, quindi sulla vittoria dei sardi.

PRONOSTICO FIORENTINA-EMPOLI (ore 15:00) - L’altro derby di giornata va in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove arriva un Empoli bisognoso di punti per tenere a distanza di sicurezza la zona rossa (il Crotone si è rifatto sotto tornando a meno 6). Per la Fiorentina 6 risultati utili consecutivi e l’Europa League tornata a distanza di tiro: considerando che Inter e Milan si toglieranno punti, la viola potrebbe avvicinarsi ulteriormente. Propendiamo anche in questo caso per il segno 1 (vittoria Fiorentina) ma senza disdegnare la X (pareggio).

PRONOSTICO GENOA-LAZIO (ore 15:00) - Genoa in piena crisi: Andrea Mandorlini è stato esonerato dopo un mese e spiccioli, se non altro è tornato Ivan Juric che conosce il gruppo e dovrebbe sapere quali corde toccare. Dall’altra parte una Lazio tecnicamente superiore ma apparsa un po’ in riserva, nell’ultimo posticipo contro il Napoli. Le motivazioni non mancano ad entrambe: il Grifo deve sigillare una salvezza non ancora in cassaforte, la Lazio invece difendere il quarto posto dall’attacco dell’Atalanta. Consiglieremmo una X.

PRONOSTICO PALERMO-BOLOGNA (ore 15:00) - Cambio in panchina anche a Palermo: il nuovo presidente Paul Baccaglini sembra non voler essere da meno al suo predecessore… In ogni caso, i rosanero appaiono quasi spacciati a meno 8 dalla salvezza, ben più tranquillo il Bologna che però vuole chiudere dignitosamente un campionato difficile. I risultati recenti descrivono il Palermo come la peggior squadra dell’ultimo mese, in cui è sempre stato sconfitto: in questo caso punteremmo sul segno 2, quindi sul colpo esterno del Bologna.

PRONOSTICO PESCARA-JUVENTUS (ore 15:00) - Il Pescara è ancora ultimo a 14 punti, quindi con 9 lunghezze di ritardo dalla quota salvezza. La rimonta apre impossibile, Zdenek Zeman punta comunque ad un buon finale di stagione e chissà che non gli riesca lo scherzetto, contro i nemici ‘storici’ della Juventus. Di contro i ragazzi di Max Allegri si presentano all’Adriatico euforici, dopo la grande prova di martedì contro il Barcellona. Difficilmente il Delfino porterà via punti alla capolista, propendiamo quindi per il segno 2.

PRONOSTICO ROMA-ATALANTA (ore 15:00) - Libera dalle fatiche di coppa, la Roma ha sette partite di campionato per esercitare la massima pressione possibile sulla Juventus, sperando in almeno un passo falso dei bianconeri (ci sarà di mezzo anche lo scontro diretto all’Olimpico). L’Atalanta va presa con le molle, anche senza Gomez che non ci sarà perché squalificato: match dal pronostico difficile, puntiamo sulla maggiore qualità della Roma anche se il pareggio non appare così improbabile. In ogni caso, segno 1.

PRONOSTICO TORINO-CROTONE (ore 15:00) - Un Torino troppo altalenante non è riuscito a correre per le posizioni europee, che si potevano sognare ad inizio stagione. Sinisa Mihajlovic però non ha alcuna intenzione di regalar punti, nemmeno ad un Crotone reduce dalla sua più grande impresa in Serie A (vittoria contro l’Inter) e quindi carico d’entusiasmo. Si preannuncia una partita accesa, magari spigolosa, in cui però le ragioni tecniche del Torino dovrebbero (condizionale d’obbligo…) prendere il sopravvento. Segno 1.

PRONOSTICO SASSUOLO-SAMPDORIA (ore 18:00) - Altra partita difficile da decifrare. Il Sassuolo (senza lo squalificato Berardi) non vince da 6 giornate e sta quindi vivendo una crisi di risultati, che l’ha mantenuto nella fascia bassa della classifica. La Sampdoria al contrario sta esprimendo un bel calcio e ha perso appena 1 volta (contro la Juventus) negli ultimi 10 turni. Prendendoci un rischio punteremmo sulla voglia di riscatto degli emiliani, che cercheranno di sfruttare anche il fattore campo. Quindi segno 1, da valutare anche la X per il pareggio.

PRONOSTICO NAPOLI-UDINESE (ore 20:45) - Per il Napoli l’Udinese si preannuncia un cliente difficile: la squadra allenata da Gigi Delneri non perde da 5 turni, anche se le ultime 3 vittorie sono arrivate contro avversari in crisi quali Pescara, Palermo e Genoa. Il Napoli visto domenica scorsa all’Olimpico è apparso in gran forma, inoltre non ha ancora abbandonato le speranze di secondo posto e per questo cercherà di vincere sempre da qui alla fine. Pronostico orientato sul segno 1 per il successo dei partenopei.

