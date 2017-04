Risultati Lega Pro e Classifica/ Gironi B e C: diretta gol live score (35^ giornata, oggi 15 aprile 2017)

Risultati Lega Pro: Foggia, oggi il giorno della promozione? (Foto LaPresse)

RISULTATI LEGA PRO E CLASSIFICA: DIRETTA GOL LIVE SCORE GIRONI B, C (OGGI 15 APRILE 2017) - Sabato 15 aprile, vigilia di Pasqua, si completa il quadro della trentacinquesima giornata della Lega Pro 2016-2017; a dire il vero sarà il posticipo Reggiana-Gubbio (nella serata di lunedì) a chiuderla, ma oggi ci sono 19 partite tutte da seguire e che arriveranno a due giorni di distanza dal programma del girone A, andato in scena giovedì.

Risultati girone B: avremo Modena-Sambenedettese alle ore 14:30; Ancona-Feralpisalò, Lumezzane-AlbinoLeffe, Santarcangelo-Mantova, Sudtirol-Teramo e Venezia-Fano alle ore 16:30; Bassano-Parma e Pordenone-Padova alle ore 18:30. Il Venezia vede la promozione in Serie B: campionato straordinario quello dei ragazzi di Pippo Inzaghi, che dopo la vittoria di Padova devono solo pareggiare in casa per ottenere il traguardo ormai in vista da tempo.

Alle spalle dei lagunari è lotta serrata per la seconda posizione: il Parma, appena sconfitto in casa dall’Ancona, ha regalato una grande opportunità a Pordenone e Padova che affrontano la sfida diretta al Bottecchia. Le prime otto (fino alla Feralpisalò) sono certe o quasi dei playoff, a giocarsi le ultime due posizioni sono ragionevolmente in quattro (AlbinoLeffe, Santarcangelo, Maceratese e Bassano) con il Sudtirol forse tagliato fuori. In chiave salvezza l’Ancona ha ripreso quota forse troppo tardi; lo stesso Sudtirol non può ancora dirsi al sicuro, e allora sono in sette a dover evitare i playout (escludendo i dorici).

Risultati girone C: si parte alle ore 14:30 con Akragas-Casertana, Fidelis Andria-Fondi, Foggia-Reggina, Matera-Lecce, Messina-Melfi, Paganese-Vibonese, Taranto-Monopoli e Virtus Francavilla-Juve Stabia; alle ore 16:30 avremo Catanzaro-Siracusa, alle ore 18:30 chiusura con Catania-Cosenza. Anche per il Foggia questa può essere la giornata della promozione diretta: i satanelli dovranno vincere e sperare in una sconfitta del Lecce sfruttando così il vantaggio nella doppia sfida diretta. Scenario possibile visto che i salentini sono impegnati a Matera, sul campo di una squadra in flessione ma comunque costruita per il salto di categoria.

Lotta serrata tra Siracusa e Juve Stabia per il quarto posto, le Vespe rischiano anche di perdere il quinto se dovessero perdere contro la Virtus Francavilla (che però è in crisi). Cosenza quasi ai playoff, in cinque si giocano gli altri tre posti disponibili con il Messina che potrebbe virtualmente rientrare nella corsa, dovendo però anche guardarsi alle spalle. Per la salvezza ci sono almeno sette squadre, forse otto considerando i siciliani: anche il Melfi, ultimo in classifica, può se non altro evitare la retrocessione diretta e arrivare ai playout.

RSULTATI GIRONE B

Sabato 15 aprile

ore 14:30 Modena-Sambenedettese

ore 16:30 Ancona-Feralpisalò

ore 16:30 Lumezzane-AlbinoLeffe

ore 16:30 Santarcangelo-Mantova

ore 16:30 Sudtirol-Maceratese

ore 16:30 Teramo-Forlì

ore 16:30 Venezia-Fano

ore 18:30 Bassano-Parma

ore 18:30 Pordenone-Padova

Lunedì 17 aprile

ore 20:45 Reggiana-Gubbio

CLASSIFICA GIRONE B

Venezia 77

Parma 66

Pordenone, Padova 62

Reggiana 57

Gubbio 53

Sambenedettese 50

Feralpisalò 48

AlbinoLeffe 46

Santarcangelo (-2), Maceratese (-2)

Bassano 42

Sudtirol 38

Modena 37

Mantova, Teramo 34

Forlì 33

Lumezzane 32

Fano 31

Ancona 27

RISULTATI GIRONE C

Sabato 15 aprile

ore 14:30 Akragas-Casertana

ore 14:30 Fidelis Andria-Fondi

ore 14:30 Foggia-Reggina

ore 14:30 Matera-Lecce

ore 14:30 Messina-Melfi

ore 14:30 Paganese-Vibonese

ore 14:30 Taranto-Monopoli

ore 14:30 Virtus Francavilla-Juve Stabia

ore 16:30 Catanzaro-Siracusa

ore 18:30 Catania-Cosenza

CLASSIFICA GIRONE C

Foggia 77

Lecce 71

Matera 60

Juve Stabia, Siracusa 54

Virtus Francavilla 50

Cosenza 48

Casertana (-2), Fidelis Andria, Paganese (-1) 45

Catania (-7) 43

Fondi (-1) 42

Messina 39

Reggina 38

Akragas 35

Monopoli 34

Catanzaro 32

Vibonese 31

Taranto 30

Melfi (-1) 28

