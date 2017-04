Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score e prossimo turno: Inter Milan (32^ giornata)

Risultati Serie A: il derby di Milano è il clou della 32^ giornata (Foto LaPresse)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (32^ GIORNATA, OGGI 15 APRILE 2017) - Vigilia di Pasqua, ma in Serie A 2016-2017 si gioca: vanno in scena le partite della trentaduesima giornata. Un turno che si giocherà interamente di sabato e che, come queste ultime giornate da qui alla conclusione del campionato, saranno decisive per definire gli obiettivi delle varie squadre che sono ancora in corsa. Andiamo dunque a vedere quale sia il quadro della giornata.

Si parte alle ore 12:30 con il botto: Inter Milan. Alle ore 15 avremo Cagliari Chievo, Fiorentina Empoli, Genoa Lazio, Palermo Bologna, Pescara Juventus, Roma Atalanta e Torino Crotone; alle ore 18:00 si gioca Sassuolo-Sampdoria, chiusura alle ore 20:45 con Napoli Udinese. Il derby naturalmente è la sfida che appassiona di più: giusto la scorsa domenica il Milan ha effettuato il sorpasso su un’Inter in piena crisi (un punto nelle ultime tre partite e due sconfitte consecutive) e adesso per i rossoneri è concreta la possibilità di arrivare in Europa, visto che la stracittadina sarà anche una sfida diretta per la qualificazione al playoff di Europa League.

Per quanto riguarda la corsa allo scudetto, l’obiettivo della Juventus impegnata a Pescara contro il “nemico” Zeman è quello di confermare o aumentare il suo vantaggio in sfida della sfida all’Olimpico; viceversa la Roma, che ospita un’Atalanta quinta e in piena corsa per l’Europa, deve puntare a ridurre il gap così da avere una possibilità ulteriore di mettere le mani sul tricolore.

Più sotto il Napoli ha ormai blindato il terzo posto battendo la Lazio (scivolata a -7): contro l’Udinese la squadra di Maurizio Sarri va a caccia di tre punti utili per continuare a mettere pressione ai giallorossi, perchè in palio c’è la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Per l’Europa c’è anche la Fiorentina, tornata improvvisamente in corsa; i viola però devono rimontare 5 punti al Milan, oggi hanno un turno favorevole perchè ospitano l’Empoli nel derby.

Un Empoli che non sa più vincere e che adesso rischia tantissimo: i punti di vantaggio sul Crotone si sono ridotti a tre, i calabresi proveranno a ridurre il gap andando a fare visita al Torino che, al pari di altre squadre, non ha più motivazioni concrete. In più questa giornata sancirà il ritorno di Ivan Juric sulla panchina del Genoa (esonerato Mandorlini) e l’esordio di Diego Bortoluzzi su quella del Palermo, dove Diego Lopez ha chiuso la sua avventura lasciando la squadra con un piede e mezzo in Serie B.

RISULTATI SERIE A 2016-2017, 32^ GIORNATA

ore 12:30 Inter-Milan

ore 15:00 Cagliari-Chievo

ore 15:00 Fiorentina-Empoli

ore 15:00 Genoa-Lazio

ore 15:00 Palermo-Bologna

ore 15:00 Pescara-Juventus

ore 15:00 Roma-Atalanta

ore 15:00 Torino-Crotone

ore 18:00 Sassuolo-Sampdoria

ore 20:45 Napoli-Udinese

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 77

Roma 71

Napoli 67

Lazio 60

Atalanta 59

Milan 57

Inter 55

Fiorentina 52

Sampdoria 45

Torino 44

Udinese 40

Chievo 38

Cagliari 35

Bologna 34

Sassuolo 32

Genoa 29

Empoli 23

Crotone 20

Palermo 15

Pescara 14

SERIE A 2016-2017, 33^ GIORNATA

Sabato 22 aprile

ore 18:00 Atalanta-Bologna

ore 20:45 Fiorentina-Inter

Domenica 23 aprile

ore 12:30 Sassuolo-Napoli

ore 15:00 Chievo-Torino

ore 15:00 Lazio-Palermo

ore 15:00 Milan-Empoli

ore 15:00 Sampdoria-Crotone

ore 15:00 Udinese-Cagliari

ore 20:45 Juventus-Genoa

Lunedì 24 aprile

ore 20:45 Pescara-Roma

