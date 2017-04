Roma Atalanta/ Probabili formazioni: quote, ultime novità live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Roma Atalanta: Mohamed Salah al tiro (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA: QUOTE, ULTIME NOVITA’ LIVE – Roma-Atalanta si gioca sabato 15 aprile alle ore 15; una delle partite più interessanti nel quadro della trentaduesima giornata della Serie A 2016-2017. Di fronte la seconda e la quinta forza del campionato: i giallorossi proseguono l’inseguimento alla Juventus in ottica scudetto e allo stesso tempo vogliono chiudere i conti con il secondo posto, la Dea invece vuole approfittare del derby di Milano per guadagnare altro margine su Inter e Milan e avvicinarsi ancor più alla qualificazione in Europa. All’andata l’Atalanta aveva vinto in rimonta giocando una delle partite più belle della sua stagione; andiamo allora a vedere, aspettando che le due squadre scendano in campo, quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Roma-Atalanta.

ROMA ATALANTA: PRONOSTICO E QUOTE – Roma-Atalanta, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, è stata quotata dalla Snai che ci dà le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Roma) vale 1,50; il segno X (pareggio) vale 4,25 mentre il segno 2 (vittoria Atalanta) vi farebbe guadagnare 6,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA – Luciano Spalletti dovrebbe tornare alla difesa a quattro: Bruno Peres è in ballottaggio con Rudiger per un posto sulla corsia destra (e al momento appare in vantaggio), dall’altra parte stesso discorso con Mario Rui che è favorito su Juan Jesus (Emerson Palmieri va verso l’esclusione) mentre in mezzo ci sarà la coppia formata da Fazio e Manolas. Al centro del campo si gioca comunque con due giocatori, perché il modulo sarà il 4-2-3-1 che ricorda la prima gestione Spalletti: De Rossi e Strootman saranno la cerniera che dovrà proteggere la squadra e consentire ai quattro davanti di operare al meglio. Nainggolan ovviamente è confermato in posizione centrale, alle spalle del capocannoniere di Serie A Edin Dzeko (24 gol); a destra partirà Salah mentre a sinistra è ballottaggio tra Diego Perotti ed El Shaarawy, con l’argentino comunque favorito per iniziare la partita.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA – Rispetto alla partita di andata Gian Piero Gasperini non avrà a disposizione Gagliardini (che era stato uno dei migliori) e perde anche Alejandro Gomez, squalificato. L’Atalanta perderà di peso specifico senza il suo cannoniere: due le soluzioni per sostituirlo. La prima, che è anche la più probabile, prevede l’ingresso dell’ex D’Alessandro (cresciuto nel vivaio della Roma) al fianco di Petagna, la seconda porta ad una maglia da titolare per Mounier che però da gennaio a oggi ha giocato davvero poco, e difficilmente sarà messo in campo in una partita così delicata. Il resto della squadra non cambia; anzi, Kessie torna dalla squalifica e si riprende il posto in mezzo al campo andando ad affiancare Freuler, sulle fasce laterali ci sarà la consueta spinta di Andrea Conti e Spinazzola. Per quanto riguarda la difesa, l’ex Rafa Toloi (a Roma non ha lasciato troppi segni del suo passaggio) sarà sul centrodestra con Andrea Masiello dall’altra parte, a guidare il reparto sarà come sempre Caldara (con Berisha in porta).

ROMA (4-2-3-1): 1 Szczesny; 2 Rudiger, 20 Fazio, 44 Manolas, 21 Mario Rui; 6 De Rossi, 6 Strootman; 11 Salah, 4 Nainggolan, 8 Perotti; 9 Dzeko

A disposizione: 19 Alisson, 18 Lobont, 15 Vermaelen, 3 Juan Jesus, 13 Bruno Peres, 30 Gerson, 7 Grenier, 5 L. Paredes, 92 El Shaarawy, 10 Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi, Emerson P.

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 24 A. Conti, 19 Kessie, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 27 Kurtic; 29 Petagna, 7 D'Alessandro

A disposizione: 91 Gollini, 33 Hateboer, 6 Zukanovic, 77 C. Raimondi, 88 A. Grassi, 4 Cristante, 8 Migliaccio, 93 Dramé, 87 Mounier, 43 Paloschi, 9 Pesic

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: A. Gomez

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.