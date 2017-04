Santarcangelo Mantova/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Santarcangelo Mantova - LaPresse

DIRETTA SANTARCANGELO MANTOVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Santarcangelo Mantova sarà diretta dall'arbitro Antonello Balice della sezione Aia di Termoli; alle ore 16:30 di sabato 15 aprile va in scena la partita valida per la trentacinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Il match mette in palio tre punti cruciale per entrambe le contendenti, ancora in corsa per centrare i rispettivi obiettivi. Nello specifico il Santarcangelo si trova in corsa per i play off essendo decimo con 44 punti a pari merito con la Maceratese mentre il Mantova è quindicesima con 34 punti alla pari con il Teramo e dunque in lotta per evitare il pericolo rappresentato dia play off. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Nel valutare questo incontro c’è da rimarcare come il Santarcangelo sia formazione straordinariamente efficace nelle gare interne avendo ottenuto la bellezza di 35 punti e soprattutto è reduce da cinque vittorie casalinghe di fila. Il Mantova dal proprio canto in fatto di prestazione in trasferta è formazione di medio livello avendo ottenuto 17 punti con 4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. L’ultimo scontro diretto tra le due formazioni ed ossia quello relativo al girone d’andata ha visto trionfare in maniera abbastanza netta il Mantova che si è imposto con un netto 3-1. In gol Marchi autore di una doppietta e Zammarin mentre il Santarcangelo siglò il momentaneo 2-1 Sirignano.

Il Santarcangelo dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un consistente 3-5-2. In porta Nardi mentre il pacchetto arretrato vedrà l’utilizzo di Adomi nel mezzo, Oneto sul centrodestra e Capitanio sul centrosinistra. Davanti alla difesa Dalla Bona con Gatto ed Ungaro che avranno compiti di appoggio alla fase offensiva. Sulla fascia di destra in vantaggio sembra essere Posocco anche se non è da escludere l’utilizzo di Alonzi così come pure sulla fascia sinistra è in atto un ballottaggio tra Florio e Gulli.

In avanti invece pochi dubbi sull’utilizzo di Merini e Cori. Il Mantova dovrebbe invece disporsi con un 3-4-2-1 con Tonti in porta, linea difensiva a tre con Siniscalchi in mezzo, Diaby sul centrodestra e Vinetot dall’altro lato. In mediana ci saranno Salifu ed uno tra Raggio Garibaldi e Cittadino, a destra Regoli e sulla corsia mancina Donnarumma. Per quanto concerne il reparto avanzato, Felipe Sodinha dovrebbe essere la punta centrale con il soliti Caridi a dare qualità alla manovra mentre Di Santantonio cercherà di offrire forza e velocità.

Ci attendiamo un match nel quale il Santarcangelo spingerà dal primo all’ultimo minuto per ottenere una vittoria che potrebbe significare il raggiungimento di un obiettivo prestigioso per questo club. Dal proprio canto il Mantova dopo i fasti della Serie B, dovrà fare risultato per evitare una rovinosa retrocessione in quarta serie, per cui attenzione massima dietro con ripartenze veloci per colpire.

Secondo i bookmaker ed in particolare la principale agenzia italiana Snai, in questo incontro il Santarcangelo parte con i favori del pronostico. Questo viene rimarcato da una quota di 2,20 relativa alla vittoria dei padroni di casa contro il 3,15 per il pareggio ed il 3,25 per l’eventuale successo da parte del Mantova. Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Santarcangelo Mantova non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

