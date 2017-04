Sassuolo Sampdoria/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sassuolo Sampdoria (LaPresse)

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 32^ GIORNATA) - Sassuolo Sampdoria, diretta dall’arbitro Pairetto, sarà il posticipo delle ore 18.00 della trentaduesima giornata di Serie A, che si disputa per intero nel sabato di Pasqua. Il Sassuolo di Eusebio Di Francesco è alla ricerca di una vittoria che lo possa riconciliare con il proprio pubblico, che va comunque elogiato per aver sempre sostenuto la squadra anche in una stagione sfortunata come questa. La Sampdoria di Marco Giampaolo, che sta attraversando un momento di forma straordinario, vuole invece riprendere confidenza con la vittoria dopo quella sfumata contro la Fiorentina e provare a incamerare tre punti per tenere acceso un minimo di speranza per una rincorsa all'ultimo secondo alla zona Europa League. Insomma, i motivi di interesse in questo match non mancano, sia a livello di squadra che individuale, come ad esempio il confronto tra Defrel da una parte e Schick dall'altra. Ma scopriamo come arrivano le due formazioni a questo match. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

Il Sassuolo ha al momento 32 punti ed è quindicesimo in classifica: senza dubbio non è questa la posizione che la squadra pensava di occupare a questo punto della stagione, ma il tecnico dei neroverdi non ammette cali di concentrazione e vuole una prova gagliarda contro la Sampdoria, anche considerando che in casa i neroverdi hanno perso le ultime quattro partite disputate, arrivando così ad avere uno dei peggiori rendimenti interni di tutto il campionato. Nell'ultimo turno è arrivato però un buon pareggio sul campo della lanciatissima Atalanta di Gasperini, costretta al pari non solo per l'errore di Caldara, che ha spalancato il campo per il goal di Pellegrini, ma anche da un gioco del Sassuolo che a tratti ha ricordato quello che nell'ultimo biennio ha portato la realtà emiliana ad imporsi come una delle più interessanti del panorama calcistico nazionale.

Ora Di Francesco chiede ai suoi di dare continuità alla buona prova di Bergamo e chiede di riscattare le sconfitte patite contro Bologna (1 a 0 in casa), Roma (3 a 1 all'Olimpico) e Lazio (1 a 2 al Mapei Stadium). La salvezza è ormai in cassaforte, ma il tecnico vuole una prova di forza in casa per rendere questo finale di campionato meno anonimo rispetto al resto della stagione.

La Sampdoria di Giampaolo è però al momento uno dei clienti peggiori di tutta la Serie A e ne sa qualcosa la Fiorentina, che nell'utimo turno ha recuperato il match con i doriani soltanto grazie ad una prodezza di Babacar e ha frenato nella corsa all'Europa League. E Giampaolo, che prima del match contro i Viola, aveva vinto a San Siro contro l'Inter rete decisiva di Quagliarella e vinto il derby di Genova, con in mezzo la sconfitta di misura contro la Juventus, vuole riprendere subito confidenza con i tre punti e mantenere il nono posto a discapito del Torino con, come detto, vista su un possibile inserimento nella volata per l'Europa League, anche se oggettivamente l'obiettivo risulta difficile.

Andando a vedere i precedenti e fermandosi al match di andata, la speranza di vedere un confronto scoppiettante è molta. A Marassi, a novembre 2016, il Sassuolo andò avanti 2 a 0 con le reti di Ricci e Ragusa, per poi crollare nel giro di sette minuti per la doppietta di Quagliarella e la rete di Muriel, cartina di tornasole della stagione dei neroverdi, mentalmente fragili e con troppi infortuni per poter pensare di correre per l'Europa League.

Riguardo alle formazioni, il Sassuolo giocherà come sempre con il 4-3-3, ma Di Francesco dovrà fare a meno di Berardi, che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Inoltre Defrel non è al meglio ed ecco che allora Politano potrebbe ritrovarsi come compagni di tridente Ragusa e Matri. Per il resto la formazione emiliana dovrebbe scendere in campo con gli stessi giocatori che hanno fermato l'Atalanta. La Sampdoria invece dovrà fare a meno di Muriel, ancora infortunato. Nel 4-3-1-2 doriano l'attacco sarà quindi guidato dall'esperto Quagliarella e da Schick, mentre il ruolo di trequartista sarà ancora una volta affidato a Bruno Fernandes. L'unico dubbio per Giampaolo riguarda la difesa, dove Dodò e Regini battagliano per una maglia da titolare.

Andando a guardare le quote degli scommettitori, il Sassuolo parte favorito. Un successo emiliano è infatti quotato a 2,15 volte la cifra giocata, mentre un successo doriano viene pagato 3,30 volte la scommessa. Un pareggio è invece pagato, sempre dalla Snai, 3,50 volte l'eventuale cifra scommessa.

Sassuolo Sampdoria sarà un'esclusiva in diretta tv per i possessori dell'abbonamento alla televisione satellitare di Sky: appuntamento su Sky Supercalcio (numero 206) e Sky Calcio 2 (252). Gli abbonati potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A





