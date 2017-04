Sudtirol Maceratese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Sudtirol Maceratese - LaPresse

Sudtirol Maceratese sarà diretta dall'arbitro Giovanni Nicoletti della sezione Aia di Catanzaro; alle ore 16:30 di sabato 15 aprile va in scena la partita valida per la trentacinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Sarà una partita delicata, perché entrambe le squadre sono ancora in lotta per obiettivi diversi in questo finale di stagione. Da una parte il Sudtirol sta facendo di tutto per evitare di essere risucchiato nella zona playout, nonostante le ultime prestazioni non siano state, per così dire, all'altezza.

Dall'altra invece la Maceratese continua a cullare sogni di playoff, anche se la strada è in salita. Il Sudtirol è reduce dal successo fuori casa contro il Lumezzane (1-0 il risultato finale). In classifica è tredicesimo, con 38 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Il pericolo, come dicevamo, non è affatto passato, anzi. Invece la Maceratese in classifica è undicesima, a quota 44 punti. La zona play off è lì, a portata di mano, ma non può abbassare la guardia in alcun modo, anzi deve per forza di cose vincere nella prossima giornata, per sperare in una corsa sempre più convincente da questo punto di vista.

Un gol di Gliozzi al minuto 48' ha permesso alla squadra di Bolzano di avere la meglio sul Lumezzane, attualmente terzultimo. Un successo prezioso per la squaldra del Sudtirol, che con questi tre punti si porta a più 4 sulla zona calda della classifica, con il Teramo e tutte le altre coinvolte nella lotta playout che hanno perso nell'ultimo weekend, consentendo al Sudtirol di allungare con decisione quando mancano soltanto 4 giornate al termine della stagione regolare. Una vittoria che, come detto, non mantiene però il Sudtirol lontano dai pericoli.

Anche la Maceratese ha vinto 3-2 sul campo del Forlì, rimanendo agganciato sul treno play off. Una vittoria fondamentale, maturata nel finale, grazie alla doppietta personale di Quadri e alla rete, al 91' minuto del numero 10 Turchetta. Tre punti che danno morale alla formazione allenata da mister Giunti, che evidentemente dovrà fare la corsa sull'Albinoleffe in queste ultime 4 gare per avere la certezza di un posto nei playoff una volta terminata la regular season.

L'uomo in più della Maceratese da metà marzo in avanti è stato Quadri, che ha realizzato qualcosa come 5 gol, con due doppiette e un gol pesantissimo, contro Lumezzane, che ha evitato al 94' la clamorosa sconfitta sul campo di una delle squadre più in difficoltà del torneo, come testimonia il terzultimo posto nella classifica generale dopo le prime 34 giornate. Il 34 enne Alberto Quadri ha realizzato in totale 10 reti, metà delle quali proprio in questo finale di stagione, nel momento più importante per la Maceratese e i suoi tifosi. Un altro uomo su cui la formazione di Giunti può contare è l'attaccante Turchetta, che ha realizzato complessivamente 5 reti, due di queste negli ultimi 180' minuti.

Dall'altra parte, il Sudtirol si affida completamente al 21 enne Gliozzi, uno dei migliori talenti che la Lega Pro (girone B) ha espresso in stagione. Sono 34 le partite in cui il giovane Ettore è sceso in campo, ben 12 le reti messe a segno, numeri che fanno di Gliozzi il diamante grezzo del Sudtirol. Ancora non pervenuto invece Arturo Lupoli, ex vecchia promessa del calcio italiano, che dopo 9 presenze non è ancora riuscito a sbloccarsi.

Su Bet365, la vittoria del Sudtirol è data a 2.25, dunque il segno 1 è il favorito. Gli scommettitori non sembrano invece credere al successo della Maceratese, visto che il segno 2 è quotato a più di 3 (3.10). Il segno x infine è quotato a 72 ore dall'inizio del match a 2.88.

Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Sudtirol Maceratese non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro.

