Taranto Monopoli / Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Taranto Monopoli, Foto LaPresse

DIRETTA TARANTO MONOPOLI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 35^ GIORNATA) - Taranto Monopoli, diretta dal signor Prontera di Bologna, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un delicatissimo derby salvezza nel programma della sedicesima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. I rossoblu padroni di casa sono scesi al penultimo posto in classifica dopo la sconfitta di Lecce e, loro malgrado, saranno costretti ad affrontare una volata per la permanenza tra i professionisti letteralmente mozzafiato, con il Melfi ultimo distante al momento solo due lunghezze.

Per i tarantini l'aggressione subita prima della partita contro la Paganese ha rappresentato probabilmente il momento di non ritorno stagionale. Per la squadra di Ciullo proprio il recupero da disputare contro i campani rappresenta un potenziale salvagente in una stagione che sembra comunque destinata a chiudersi nel migliore dei casi con la disputa dei play out. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

Spareggi salvezza che sono diventati un vero e proprio spauracchio per il Monopoli che prosegue nel suo lunghissimo digiuno dalla vittoria. Proprio contro il Melfi fanalino di coda della classifica i Gabbiani hanno ottenuto il loro ultimo pareggio, ma nel 2017 la formazione pugliese non è mai riuscita a rispondere presente all'appuntamento con i tre punti. Messina e Reggina si sono allontanate sensibilmente, anche se l'Akragas resta lontano un solo punto al sestultimo posto, che a fine stagione significherebbe salvezza diretta. Quello di Taranto, con questo scenario di classifica, diventa dunque uno scontro mozzafiato per entrambe le squadre.

Allo stadio Jacovone scenderanno in campo queste probabili formazioni: il Taranto giocherà con Contini a difesa della porta, Balzano sull'out difensivo di destra e Pambianchi sull'out difensivo di sinistra, mentre De Giorgi e Magri saranno i due difensori centrali. Lo Sicco, Nigro e Maiorano saranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Paolucci, Magnaghi e Potenza. La risposta del Monopoli sarà affidata a Pellegrino estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Carissoni, Bacchetti, Mario Esposito e Mercadante. Il greco Sounas affiancherà Franco e l'uruguaiano Nicolini fra i tre di centrocampo, mentre in attacco toccherà a Gatto, Genchi (in gol nell'ultimo pari interno contro il Melfi) e Montini formare il tridente offensivo.

Il ritorno di Zanin a Monopoli ha portato solo un pareggio, comunque un passo avanti per una classifica che ha urgente bisogno di boccate d'ossigento. Trasferta tarantina affrontata con il 4-3-3 dai Gabbiani, modulo speculare a quello degli avversari col Taranto di Ciullo che scenderà in campo con il tridente sperando in una prova d'orgoglio, considerando che a Lecce, pur considerando un divario tecnico importante, i rossoblu si sono quasi consegnati agli avversari in un match senza storia.

Le scommesse sul match mostrano un equilibrio che è più che altro indice della tensione con la quale le due formazioni affronteranno l'incontro. Vittoria interna tarantina quotata 2.25 da William Hill, mentre Paddy Power fissa a 3.05 la quota per il pareggio ed il successo esterno dei Gabbiani viene invece quotato 3.15 da Betclic. Pesa troppo nelle valutazioni il lungo digiuno monopolese dalla vittoria: per conoscere l'esito del match si potrà seguire la diretta streaming video di Taranto Monopoli, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30, trasmessa via internet dal sito sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

