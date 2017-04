Teramo Forlì/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Teramo Forlì - LaPresse

DIRETTA TERAMO FORLI’: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Teramo Forlì sarà diretta dall'arbitro Antonio Giua della sezione Aia di Olbia; alle ore 16:30 di sabato 15 aprile va in scena la partita valida per la trentacinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. L’incontro è particolarmente rilevante per la lotta salvezza in quanto entrambe le formazioni si ritrovano in corsa per riuscire ad evitare la pericolosa appendice dei play out. Nello specifico il Teramo occupa il quindicesimo posto della graduatoria a quota 34 punti alla pari del Mantova con un solo punto di vantaggio sullo stesso Forlì. Nella precedente giornata di campionato entrambe le formazioni hanno subito una pesante sconfitta anche se c’è da ricordare come il Teramo in precedente era riuscito a raddrizzare la propria stagione raccogliendo 10 punti di fila in sole quattro gare. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Il Teramo nelle gare interne ha un andamento piuttosto altalenante che ha permesso di portare a casa 21 punti con 5 vittorie, 6 pareggi ed altrettante sconfitte. Il Forlì nelle gare lontane dal calore dei propri sostenitori è riuscito a raccogliere soltanto 14 punti con sole due vittorie conquistate. Un dato questo che non lascia ben sperare per questo incontro. Per quanto concerne l’ultimo scontro diretto disputatosi nel girone di andata, il Teramo si è imposto per 2-0 con reti di Bulevardi e Carraro. Anche l’ultima gara giocata a Teramo ha visto la vittoria dei padroni di casa con il punteggio di 3-1.

Passando alle probabili formazioni, il Teramo dovrebbe scendere sul terreno di gioco con il 4-4-2. In porta Narciso e nel cuore della difesa Speranza e Caidi, Sales sulla corsia destra e Scipioni su quella mancina. A centrocampo sono praticamente inamovibili i due mediani Amadio e Ilari mentre sulle corsie l’allenatore dei padroni di casa non sembra avere ancora le idee chiare. Nello specifico sulla corsia di destra c’è un ballottaggio tra Spighi e Masocco mentre su quella mancina la lotta per una maglia da titolare è tra Baccolo e Fratangelo. In avanti certo del posto Di Paolantonio con al fianco uno tra Barbuti e Sansovini con il primo in leggero vantaggio nelle gerarchie.

La risposta del Forlì è incentrata su un solido 3-5-2 con Turrin a difesa dei pali mentre nel pacchetto dei tre ci potrebbero essere Conson a destra, Carini a sinistra e nel mezzo uno tra Vesi e Parigi. Centrocampo molto robusto con Capellupo a guidare le operazioni con ai fianchi un giocatore dotato di grande dinamismo come Alimi e uno di grande tecnica come Spinosa. Sulla destra Tonelli e sulla sinistra Adobati, entrambi a segno nell’ultima giornata di campionato. In avanti il partner di Bardelloni dovrebbe essere Ponsat anche se scalpita per un posto da titolare l’ottimo Succi.

Da un punto di vista tattico la gara dovrebbe presentare un indubbio vantaggio per il Teramo sulle corsie laterale in quanto si potrebbero creare dei 2 contri 1 che permetterebbero di andare spesso e volentieri sul fondo per mettere palloni interessanti nel mezzo. Dal proprio canto, invece, il Forlì potrebbero ritrovare ad avere un certo predominio nella zona centrale grazie al fatto di avere 3 centrocampisti contro i 2 dei propri avversari.

Analizzando le quote proposte dalle varie agenzie di scommesse ed in particolare la Snai, emerge chiaramente una certa propensione a vedere il Teramo decisamente favorito. Infatti, la vittoria dei padroni di casa è stata fissata a 2,05 contro il 3,05 del pareggio ed il 3,65 che premierebbe quanti andrebbero a puntare sull’eventuale vittoria in esterna del Forlì.

Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Teramo Forlì non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

