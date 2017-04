Torino Crotone/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Torino Crotone - LaPresse

DIRETTA TORINO CROTONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 32^ GIORNATA) - Torino Crotone, diretta dall’arbitro Doveri, sarà una delle partite in programma alle ore 15.00 per la trentaduesima giornata di Serie A, che si disputa per intero nel sabato di Pasqua. Un match che fino a poche settimane fa si pensava sarebbe stato privo di interesse è invece uno dei più attesi: merito senza dubbio del Crotone, che con un colpo di coda che pochi avrebbero preventivato, risulta essere tornato in corsa per la salvezza, obiettivo che sembrava appunto compromesso fino a poche partite fa. Anche il Torino ha comunque ancora degli obiettivi, tra cui far arrivare Belotti al primo posto della classifica marcatori e cercare di arrivare almeno a ridosso della zona Europa League. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

Il Torino di quest'anno è il primo dell'era post-Ventura e il match contro il Cagliari, vinto 3 a 2 dai granata, risulta essere il sunto della stagione granata, fatta da un'ottima fase d'attacco e una difensiva che ha lasciato troppo spesso a desiderare, compromettendo in diverse circostanze l'esito dei match di Belotti e compagni e alla fine anche la qualificazione in Europa League. Ad ogni modo il Torino arriva a questo match rinfrancato dall'ottima prova di Cagliari, una vittoria per 3 a 2 in trasferta in cui gran parte del merito è stato senza dubbio di Mihajlovic, capace di cambiare modulo in corsa e di sorprendere Rastelli con i cambi. La vittoria contro il Cagliari ha fatto seguito a due pareggi consecutivi, maturati entrambi per 2 a 2 contro Inter e Udinese, risultati che hanno confermato l'altalenante annata del Torino, di cui però il presidente Cairo si è detto soddisfatto nelle dichiarazioni post-Cagliari: il numero 1 della società ha infatti dato 8 alla stagione della squadra, affermando però di aspettarsi una vittoria anche nel match contro il Crotone, fondamentale a suo dire per onorare il campionato.

A proposito del Crotone, i calabresi sono arrivati dove nessuno avrebbe mai preventivato fino a poche partite fa, ovvero riaprire la corsa alla salvezza. Sabato l'Empoli ha pareggiato sul campo del Pescara e sperava di aver guadagnato almeno un punto sui calabresi, visto il loro impegno contro l'Inter. Ed invece allo Scida è accaduto l'impensabile, ovvero una sconfitta della compagine di Pioli, caduta 2 a 1 per una doppietta di Falcinelli e una sciagurata prestazione di squadra. Il Crotone con questa vittoria ha dato seguito a quella del turno precedente, ottenuta sul campo del Chievo con identico punteggio e ora veleggia a soli tre punti dall'Empoli.

E una squadra che dopo la batosta (3 a 0) contro il Napoli e la sconfitta di misura a Firenze (1 a 0 a tempo scaduto con la rete decisiva di Kalinic) è stata capace di fare sei punti in due partite decisamente complicate, può fare decisamente paura anche al Genoa, ormai in caduta libera da diverse partite e ora con nove punti di margine proprio sui calabresi. Il match contro il Torino sarà per Falcinelli e compagni un'altra tappa fondamentale nel tentativo di agganciare l'Empoli e sicuramente la partita sarà molto interessante da un punto di vista agonistico.

All'andata, giocata allo Scida, il Torino si è imposto con un secco 2 a 0 griffato Belotti. Con quel risultato il Torino ha pensato di poter davvero lottare per l'Europa League: le cose sono poi andate diversamente, ma i granata hanno tutta l'intenzione, nonostante l'Europa League sia ormai sfumata, di onorare il campionato e fare proprio anche questo secondo match in massima serie contro i calabresi. I due allenatori si preparano al match guardando anche al futuro: il tecnico del Torino ha infatti espresso apprezzamento per le mosse di mercato che la società ha già attuato in vista della prossima stagione, mentre Nicola, che non sarà in panchina causa squalifica, ha palesato la convinzione di poter riuscire nell'impresa di condurre i calabresi alla permanenza in Serie A.

Andando a vedere le quote per questo match, scopriamo come nonostante l'ottima prova contro l'Inter, la compagine calabrese non parta coi favori del pronostico: una vittoria del Torino è infatti pagata dalla Snai 1,52 volte la cifra giocata, mentre un successo dei pitagorici viene pagato 5,25 volte la cifra giocata. Un pareggio è invece quotato dalla Snai a 4,50. Torino Crotone sarà un'esclusiva in diretta tv per i possessori dell'abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: appuntamento su Sky Calcio 5 con possibilità di assistere anche al programma Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette gol e highlights in tempo reale di tutte le partite. Gli abbonati potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

