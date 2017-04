Venezia Fano/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Venezia Fano - LaPresse

Venezia Fano sarà diretta dall'arbitro Giosuè Mauro D'Apice della sezione Aia di Arezzo; alle ore 16:30 di sabato 15 aprile va in scena la partita valida per la trentacinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Questa potrebbe essere la partita decisiva per salire in Serie B per il Venezia. Dopo aver a lungo atteso questo momento, i giocatori della squadra lagunare possono finalmente raggiungere il traguardo ambito da società e allenatore, che insieme hanno dato vita ad una squadra modello e, per certi versi, rivelazione dell'intero campionato di Lega Pro.

Non tutti infatti avevano scommesso sulla promozione diretta della squadra al primo anno, sopratutto per via dei numerosi cambi a livello tecnico, con l'arrivo in laguna di Pippo Inzaghi, scottato dalla prima esperienza su una panchina importante come quella del Milan. In classifica, il Venezia occupa la prima posizione, a quota 77 punti dopo le prime 34 giornate del torneo. Il Fano invece arriva alla trasferta di Venezia dopo il ko comunque onorevole in casa contro il Pordenone, con i più quotati ospiti vittoriosi 3-2 soltanto a 10 minuti dal termine. I marchigiani occupano attualmente la penultima posizione a quota 31 punti, e hanno 4 punti di vantaggio sull'Ancona, ultima forza del girone B di Lega Pro.

Sono tre le vittorie consecutive del Venezia, dopo la sconfitta in Coppa Italia nella semifinale di ritorno contro il Matera. Negli ultimi tre incontri disputati, la difesa del Venezia non ha subito neanche un gol, consentendo così al portiere Facchin di mantenere la porta inviolata. Un ottimo risultato, che ha permesso al Venezia di incamerare e allungare in maniera decisiva sul Parma secondo, con i ducali che sono ora pressati da Pordenone e Padova. Un allungo avvenuto tra marzo e aprile, che storicamente rappresentano i mesi decisivi in un torneo, sia di Serie A che di Serie B così come di Lega Pro. Il Fano invece, dopo un buon momento di forma, è andato incontro ad un'inevitabile sconfitta contro il Pordenone, che ha di fatto ridimensionato quanto invece era riuscito a fare nelle settimane precedenti, liberandosi dell'ultima posizione in classifica e agganciando il treno play out, con velleità addirittura superiori.

La forza dell'organico della capolista si misura più sull'entità gruppo piuttosto che sui singoli. Se però dobbiamo fare un nome, scegliamo sicuramente il giovane talento Davide Marsura, che ha dato un prezioso contribuito alla causa del Venezia, nonostante quella di quest'anno fosse la sua vera prima stagione da protagonista con la maglia ligure. In campionato, Marsura è risultato decisivo nell'ultimo successo fuori casa sul Sudtirol, una vittoria arrivata dopo il ko sul campo del Matera in Coppa Italia. Oltre a Marsura, a quota 7 reti stagionali, un elogio va anche a Moreo, eroe della vittoria in trasferta nel derby contro il Padova di lunedì, che ad oggi è il miglior realizzatore dei suoi con 9 reti segnate.

Il Fano, dopo le due vittorie consecutive contro Feralpisalò e Parma di metà marzo, ha iniziato a rallentare con i due pareggi di Forlì e Mantova, salvo poi crollare ad aprile contro Gubbio (in trasferta) e Pordenone. Fioretti, Germinale e Masini cercheranno di dare una mano al Fano in vista delle ultime 4 partite, consapevoli di essere gli unici a creare occasioni da rete per la squadra.

Il pronostico di Venezia Fano su Betclic.it non prevede sorprese. Il segno 1 è quotato soltanto a 1.17, mentre chi punta sulla vittoria della squadra ospite (segno 2) e azzecca il risultato, può portarsi a casa una somma pari fino a 13 volte il denaro puntato. Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Venezia Fano non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro.

