Atp Montecarlo 2017/ Info streaming video e diretta tv, orario delle partite (Tennis, oggi 16 aprile 2017)

Rafa Nadal (30 anni) 9 volte campione a Montecarlo (Foto LaPresse)

DIRETTA ATP MONTECARLO INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 16 APRILE 2017) - Inizia domenica 16 aprile (i primi match sono previsti alle ore 11) il primo turno del torneo Atp Montecarlo 2017. Uno degli appuntamenti più importanti nel calendario del tennis maschile: un Master 1000 che esiste dalla fine del XIX secolo (la prima edizione si è giocata nel 1897) e che rappresenta una delle location migliori dal punto di vista estetico e del clima.

Si gioca sulla terra rossa, e rappresenta il primo grande appuntamento stagionale su questa superficie; il campione in carica è Rafa Nadal, che lo scorso anno ha vinto qui per la nona volta tornando a trionfare dopo otto successi consecutivi e tre anni di “pausa”. Il maiorchino sarà uno dei grandi protagonisti del torneo: parte con la testa di serie numero 4 e, come gli altri primi giocatori del seeding (fino all’ottavo), salterà il primo turno.

Montecarlo rappresenta anche il ritorno in campo di Andy Murray e Novak Djokovic: entrambi hanno saltato il torneo di Miami e aprono la loro stagione sulla terra nel Principato. Lo scozzese non ha mai vinto nè è riuscito a giocare una finale qui; Djokovic invece ha trionfato nel 2013 e nel 2015, perdendo due finali (2009 e 2012) entrambe contro Nadal.

Sarà invece assente Roger Federer, che dopo la doppietta americana Indian Wells-Key Biscaine ha deciso di prendersi un momento di riposo (giustamente) per arrivare al top agli Slam (ragionevolmente Wimbledon, il grande obiettivo stagionale); dunque le altre teste di serie nel tabellone sono Stan Wawrinka (vincitore nel 2014 in una finale tutta svizzera contro Federer), Marin Cilic, Dominic Thiem, Jo-Wilfried Tsonga e Grigor Dimitrov, che proprio sulla terra (a Madrid) si era per la prima volta messo in mostra battendo Djokovic.

A Montecarlo ci sono ovviamente anche gli italiani: Fabio Fognini, reduce da un infortunio che gli ha impedito di giocare la Coppa Davis, non è al massimo della forma ma, semifinalista qui nel 2013 (prima volta in un Master 1000), se la vedrà con Pablo Carreno Busta con la speranza di fare strada in un tabellone che già al terzo turno prevederebbe l’incrocio con Djokovic. Paolo Lorenzi, che si trova nel miglior momento della carriera, aprirà contro un altro spagnolo (Marcel Granollers) mentre ha pescato decisamente male Andreas Seppi, che ha nella testa di serie numero 14 Alexander Zverev un avversario tostissimo, uno dei giovani che stanno facendo meglio sul circuito.

Per vedere i big dovremo aspettare il secondo turno, ma già in apertura di torneo potremo assistere ai match di Tomas Berdych (incrocia un qualificato) e Lucas Pouille (contro l’americano Ryan Harrison, un giocatore che sta crescendo molto), così come quello di Roberto Bautista Agut che su questa superficie potrebbe fare molto bene anche in virtù di un tabellone favorevole (incrocerebbe Nadal solo ai quarti).

Il torneo Atp Montecarlo 2017, come tutti i Master 1000 della stagione di tennis, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 2; esclusiva dunque per gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

