Manchester United-Chelsea/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni e risultato live

Antonio Conte, protagonista in Manchester United-Chelsea (Foto La Presse)

DIRETTA MANCHESTER UNITED CHELSEA INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (OGGI 16 APRILE 2017, PREMIER LEAGUE) - Manchester United-Chelsea sarà il vero e proprio big match di giornata in Premier League dove si affrontano la squadra di Conte che vola in classifica e vuole conquistare punti per il titolo e quella di Mourinho che continua a sperare nel quarto posto che vorrebbe dire Champions League. Nessuna delle due squadre può permettersi passi falsi: i Blues soprattutto visto che dietro c'è un Tottenham che avanza a grandi passi. La squadra di Pochettino ha accorciato a quattro punti il suo distacco dai Blues che occupano la prima posizione. Sarà una gara scoppiettante quella tra Chelsea e Manchester United che si giocherà all'Old Trafford e che vedrà opposte due rivali storiche. Anche perché proprio da questa sfida sarà possibile capire le reali ambizioni sia del Chelsea che del Manchester United. Occasione importante per capire dove possono arrivare: emozione per Mourinho che affronterà il club che ha reso grande e con cui ha fatto molto bene. Ma non ci sarà spazio per sentimenti, bisogna solamente giocare e vincere.

Il Manchester United di Mourinho giocherà con il 4-3-3: in porta ci sarà lo spagnolo De Gea, mentre in difesa, reparto dove si contano tanti acciaccati, ci saranno dal primo Valencia, Bailly, Rojo e Darmian che hanno fatto bene in Europa League. In mezzo al campo spazio per Lingard, Carrick e Pogba mentre in avanti il tridente vedrà come interpreti Mkhitaryhan e Rashford da esterni mentre la punta centrale sarà lo svedese Zlatan Ibrahimovic. Il Chelsea di Conte punterà sull'ormai consolidato 3-4-2-1 che molto bene sta facendo da qualche mese a questa parte. I ragazzi di Antonio Conte giocheranno con Courtois in porta, Azpilicueta, David Luiz e Cahill in difesa. A centrocampo Kante e Matic con Moses e Alonso sugli esterni. Mentre ad agire da trequartisti saranno Pedro e Hazard che giocheranno alle spalle dell'attesissimo bomber spagnolo, Diego Costa. Sarà una gara spettacolare e che potrà dire molto sul futuro di entrambe le formazioni. La squadra di Mourinho ha dimostrato una discreta tenuta difensiva anche se a centrocampo c'è un Pogba in grande forma. L'ex Juventus sta facendo benissimo e potrebbe essere la mina vagante. Ibrahimovic' sempre più fondamentale nello scacchiere dei Red Devils che puntano sullo svedese che crea gioco oltre a segnare molto. Pronto a subentrare Rooney che potrebbe fare la differenza soprattutto a gara in corso a favore del Manchester United. Il Chelsea quest'anno ha ritrovato il vero Hazard che sta facendo grandi cose e regala assist e gol. Oltre a lui micidiale Costa sotto porta che è il bomber ideale.

Manchester United-Chelsea potrà essere seguito in diretta sui canali Fox Sports, visibili sulla piattaforma streaming a pagamento SkyGo. Per quel che concerne le quote, la squadra di casa viene quotata da Bwin a 2.75. Mentre il pareggio tra queste due formazioni viene quotato a 3.10 mentre a 2.70 il colpo esterno del Chelsea contro i rivali dello United. Mourinho dopo la gara di Europa League si è detto consapevole di poter vincere contro il Chelsea anche per provare la rincorsa alla zona Champions League. Euforia che ha dovuto placare mister Conte: il tecnico italiano ha chiesto ai suoi di mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare per sperare in un traguardo importante e che nessuno avrebbe pronosticato. Ci sono le carte in regola per una sfida spettacolare.

© Riproduzione Riservata.