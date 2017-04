Formazioni Serie B: uno schieramento del Benevento per la stagione in corso (LAPRESSE)

PROBABILI FORMAZIONI, SERIE B NEWS: GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (36^GIORNATA) - A pasquetta torna protagonista la Serie B: quali sono le probabili formazioni della 36^giornata? Prima ricordiamo l’elenco delle partite in programma lunedì 17 aprile 2017. Alle 12:30 apre SPAL-Trapani, nel pomeriggio dalle 15:00 invece si giocano Brescia-Benevento, Carpi-Bari, Frosinone-Novara, Hellas Verona-Cittadella, Perugia-Ascoli, Salernitana-Latina, Vicenza-Pro Vercelli e Virtus Entella-Ternana. Alle ore 18:00 Pisa-Avellino, mentre alle 20:30 completerà il quadro Cesena-Spezia. Passiamo ora alle probabili formazioni e agli schieramenti previsti per la 36^giornata di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI: SPAL TRAPANI - I padroni di casa dovrebbero confermare il 3-5-2 dell’ultima giornata, con un eccezione in attacco. Spazio quindi a Meret in porta con Vicari, Cremonesi e Giani a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo Castagnetti, Mora e Schiattarella, sulle fasce Manuel Lazzari e Filippo Costa e davanti il tandem formato da Antenucci e Finotto. Squalificato Zigoni, mentre Floccari dovrà star fermo per circa un mese per la distrazione di primo grado al flessore della gamba sinistra. Nel Trapani rientra dalla squalifica l’argentino Casasola, che in difesa farà coppia centrale con capitan Pagliarulo; terzini Fazio e Rizzato, portiere Pigliacelli. A centrocampo Maracchi, Raffaello e Barillà, tra le linee Nizzetto e in attacco la coppia Curiale-Manconi. Due squalifiche pesanti: quelle di Colombatto e Coronado.

PROBABILI FORMAZIONI: BRESCIA BENEVENTO - 3-5-2 per il Brescia di Gigi Cagni: tra i pali Arcari, davanti a lui i difensori Romagna, Blanchard e Calabresi. Ballottaggi per le fasce: a destra se la giocano Untersee e Crociata, per la corsia mancina invece il dubbio è tra il senegalese Coly e Nicola Lancini. A centrocampo Bisoli, Martinelli e Pinzi, davanti Alexis Ferrante con Torregrossa se Caracciolo non dovesse smaltire la botta al ginocchio destro rimediata venerdì. Nel Benevento manca Ciciretti, squalificato. Il 4-3-3 di mister Baroni dovrebbe vedere Gori in porta, Venuti e Pezzi esterni bassi, Camporese e capitan Lucioni centrali difensivi. In cabina di regia Buzzegoli affiancato dal ghanese Chibsah e da Del Pinto, nel tridente offensivo spazio a Melara con Ceravolo punta centrale e Karamoko Cissé a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI: CARPI BARI - Solito 4-4-2 per il Carpi di Fabrizio Castori. Out Gagliolo per squalifica (rientra invece Fedato), in difesa ci sarà Fabrizio Poli assieme a Simone Romagnoli, a completare la linea i terzini Struna e Sabbione. In mezzo al campo la coppia Lollo-Malick Mbaye, sulle fasce Letizia e Bifulco e davanti Lasagna assieme al nigeriano Mbakogu, favorito nel ballottaggio con Jack Beretta. Uno squalificato anche nella difesa del Bari ed è Capradossi: al suo posto dentro Suagher, che farà reparto con il greco Moras e Tonucci davanti all’estremo difensore Micai. A centrocampo out Romizi: probabile una maglia da titolare per Macek, che dovrebbe aggiungersi a Fedele e Salzano, sulla fascia destra Sabelli mentre a sinistra se la giocano Morleo e Daprelà. Un cambio anche davanti: fuori causa Raicevic (micro-frattura al piede destro), torna Floro Flores in tandem con Galano.

PROBABILI FORMAZIONI: FROSINONE NOVARA - Entrambe le formazioni dovrebbero schierarsi in campo con il modulo 3-5-2. Per il Frosinone squalificato Terranova: in porta Bardi e in difesa Adriano Russo, Ariaudo e lo sloveno Krajnc. In cabina di regia Maiello affiancato da Gori e Soddimo; laterali Fiamozzi e Maietta, attaccanti Daniel Ciofani e Dionisi. Il Novara dovrebbe risponde con David da Costa in porta e Troest, Chiosa e Mantovani a protezione dell’area. Bolzoni è favorito per giocare in mezzo al campo, assieme agli interni Adorna e Casarini; sulle fasce invece previsti Dickmann e Calderoni. Attacco affidato a Gianluca Sansone e Galabinov.

PROBABILI FORMAZIONI: HELLAS VERONA CITTADELLA - Nei giorni scorsi Pazzini ha lavorato a parte ma ci sarà, più in forse la presenza di Siligardi. I gialloblu dovrebbero presentarsi con Nicolas in porta, Alex Ferrari e Bianchetti al centro della difesa, Romulo e Souprayen sulle corsie laterali. A centrocampo Bessa, Fossati e Bruno Zuculini, nel tridente offensivo invece Valoti e Luppi dovrebbero supportare il capocannoniere Pazzini (21 gol). Nel Cittadella, squalificato un terzino ne torna a disposizione un altro: Pedrelli sarà rimpiazzato da Salvi sulla destra, a completare la retroguardia i centrali Filippo Scaglia e Pelagatti, l’altro terzino Benedetti e il portiere Alfonso. Centrocampo imperniato su Iori, con lui Valzania e Bartolomei; trequartista Chiaretti e in attacco il tandem Litteri-Strizzolo.

PROBABILI FORMAZIONI: PERUGIA-ASCOLI - Modulo 4-3-3 per il Perugia: sqaulificato Volta, Fazzi potrebbe essere inserito come terzino destro spostando al centro della difesa Monaco, assieme a Belmonte; a sinistra Di Chiara e tra i pali Rosati. Trio di centrocampo formato da Dezi, Acampora e Gnahoré, nel tridente offensivo Terrani e Mustacchio dovrebbero affiancare il centravanti Di Carmine. Nell'Ascoli in dubbio gli estremi: il portiere Lanni e il bomber Cacia. Previsto un 3-5-2 con Ragni in porta e Mengoni, Cinaglia e Gigliotti in difesa. Centrocampo privo dello sqaulificato Cassata: al suo posto dovrebbe giocare il ghanese Addae, con Bianchi e Giorgi interni e sulle fasce Almici e Mignanelli. In attacco Orsolini e Cacia oppure Perez, se il centravanti non dovesse farcela.

PROBABILI FORMAZIONI: SALERNITANA-LATINA - Per i padroni di casa 4-3-3 con Alfred Gomis in porta, in difesa da destra a sinistra Bittante, Tuia, Bernardini e Vitale. Centrocampo senza lo sqaulificato Minala: al suo posto Ronaldo con il ghanese Odjer e Zito mezzali. Tridente d'attacco composto da Rosina, Coda ed Improta mentre Donnarumma potrebbe partirte ancora dalla panchina. Per il Latina previsto un 3-4-3 con Pinsiglio in porta, davanti a lui Dellafiore, Bruscagin e lo spagnolo Garcia Tena. A centrocasmpo Bandinelli e De Vitis, sulle fasce Nica (o Rolando) e Di Matteo, nel tridente offensivo Buonaiuto, Corvia e Roberto Insigne.

PROBABILI FORMAZIONI: VICENZA-PRO VERCELLI - Nel Vicenza rientrano dalla sqaulifica Zaccardo e Bellomo. Pierpaolo Bisoli dovrebbe proporre un 4-3-3 con Vigorito tra i pali, Esposito (o Zaccardo) e il nigeriano Adejo a far coppia centrale in difesa, Pucino e D'Elia terzini. Nel trio di centrocampo può torvare posto Bellomo insieme a Giuseppe Rizzo e Signori, mentre Gucher non ci sarà perchè squalificato. Per il tridente d'attacco le certezze sono De Luca ed Ebagua, mentre Giacomelli ed Orlando si contendono la terza maglia. Nella Pro Vercelli porte girevoli a centrocampo: squalificato Emmanuello mentre Palazzi torna dopo il turno di sospensione. Nel 3-5-2 di parternza previsti il portiere Provedel e i difensori Luperto, Bani e Legati. In mezzo al campo Germano, Vives e Palazzi, sulle fasce confermati Berra ed Eguelfi mentre in attacco Morra scalpita per giocare dall'inizio: potrebbe fargli spazio Aramu, mentre Rolando Bianchi manterrà il suo posto.

PROBABILI FORMAZIONI: VIRTUS ENTELLA-TERNANA - In dubbio il centrocampista e capitano Troiano, alle prese con una distrazione muscolare al polpaccio destro. Non dovesse farcela, mister Breda affiderà le chiavi del centrocampo ad Ardizzone, con Palermo e Moscati nelle altre due caselle. In difesa Belli a destra, Sini a sinistra, Ceccarelli e Pellizzer in mezzo e Iacobucci tra i pali. Nel pacchetto offensivo infine Ammari a Tremolada si giocano il posto di trequartista, mentre le punte saranno Caputo e Catellani (favorito su Davide Diaw). 4-3-1-2 anche per la Ternana di Liverani: in porta Di Gennaro, in difesa c'è da rimpiazzare lo squalificato Zanon; possibile lo spostamento di Diakité sulla destra, con Di Noia arretrato a sinistra e coppia centrale Meccariello-Valjent. Centrocampo con Petriccione e Defendi ai fianchi di Cristian Ledesma, sulla trequarti Falletti e in attacco Avenatti e Palombi.

PROBABILI FORMAZIONI: PISA-AVELLINO - 4-3-3 per il Pisa di Gattuso: in porta Ujkani, difesa in mano a Lisuzzo al cui fianco giocherà Del Fabro, terzino Golubovic (o Birindelli) a destra e Longhi a sinistra. A centrocampo Verna, Di Tacchio e Zammarini, esterni alti Mannini e Massimiliano Gatto (o Lores) mentre il centravanti dovrebbe essere l'albabnese Manaj, in ballottaggio con il connazionale Edgar Cani. Avellino: infortunato Gavazzi, in dubbio Paghera e D'Angelo. Probabile un 4-4-2 con il serbo Radunovic a difesa della porta, davanti a lui i centrali Migliorini e Djimsiti, a completare la retroguardia i terzini Gonzalez e Perrotta. Linea di centrocampo con Laverone a destra, Belloni inserito a sinistra e coppia di mezzo formata da Moretti e dal belga Omeonga. In attacco Ardemagni affiancato da uno tra Verde ed Eusepi, Castaldo invece dovrebbe partire in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI: CESENA-SPEZIA - Tornati in gruppo Perticone, Balzano e Ciano, ancora out Rigione. Nel posticipo della 36^giornata, Andrea Camplone dovrebbe schierare un 4-3-3 con Balzano, Ligi, Capelli e Renzetti a comporre la difesa davanti al portiere Agliardi. Garritano favorito su Karim Laribi per un posto a centrocampo, verso la conferma anche il playmaker Schiavone e Crimi. Davanti Cocco più di Rodriguez, con Ciano e Di Roberto (favorito sul giovane Panico) a supporto. Lo Spezia giocherà senza lo sqaulificato Granoche, mentre Nené e Giannetti sono in dubbio perchè non al top: pronto l'urugaioano Baez a far coppia con Antonio Piccolo in attacco. Linea di centrocampo a cinque con De Col largo a destra, Migliore sulla fascia opposta e Djokovic, Maggiore e Sciaudone a fare diga in mezzo. In difesa Valentini, Ceccaroni e Terzi, tra i pali infine Chichizola.

