Video/ Cagliari Chievo (4-0): highlights e gol della partita (Serie A 2017)

Video Cagliari Chievo (Foto LaPresse)

VIDEO CAGLIARI CHIEVO (RISULTATO FINALE 4-0): GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE A 2017) - Andiamo a scoprire i dati statistici della sfida stravinta dal Cagliari in casa contro il Chievo Verona per 4-0. A decidere l'incontro i gol di Marco Borriello, Marco Sau ed una doppietta di Joao Pedro. Gli isolani portano a casa un successo preziosissimo, grazie ad una prestazione convincente davanti ai propri tifosi. 23 i tiri della formazione rossoblu, che ha centrato lo specchio della porta in 11 occasioni. Il Chievo è andato al tiro 16 volte, ma soltanto in 2 circostanze è riuscito ad impegnare il portiere avversario. Ammontano a 385 i passaggi completati dai padroni di casa, 310 invece il dato raccolto dai clivensi. Rossoblu più precisi in fase di esecuzione (80%), ma anche il Chievo si è difeso bene dal punto di vista dell'ordine (78%). Ospiti che hanno guadagnato 4 calci d'angolo, 1 soltanto invece per il Cagliari. Per quanto riguarda le segnalazioni di fuorigioco sono 4 le bandierini alzate dai guardalinee nel corso dei novanta minuti.

LE DICHIARAZIONI - Andiamo ora a leggere le parole dei protagonisti nel post partita, col concetti espressi dal mister del Cagliari Massimo Rastelli: "Non potevamo fare di più. È stata una occasione ghiotta, sfidando una squadra del nostro livello - ha commentato - Il primo tempo è stato spettacolare, anche rischiando in qualche occasione. Però, Rafael è stato provvidenziale". Buon Cagliari ancche nel secondo tempo: "Abbiamo gestito bene la gara. Oggi tante cose positive: da tempo, i ragazzi si allenavano con tanto entusiasmo. Sto lavorando sulla testa, provando a tirare il meglio da ogni giocatore. Sau ha ritrovato il piacere del gol, Joao Pedro una doppietta e Borriello ha fatto 15. Salamon è stato un grande professionista, che ha atteso la sua occasione per tre mesi". Infine i complimenti per tutti, compreso il giovane Alessandro Deiola: "Prestazione importante per tutti, anche per Deiola". (Jacopo D'Antuono)





