Video/ Fiorentina Empoli (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 2017)

Video Fiorentina Empoli (LAPRESSE)

VIDEO FIORENTINA EMPOLI (RISULTATO FINALE 1-2): GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE A 2017) - L'Empoli sbanca Firenze vincendo per 1-2 contro la Fiorentina dopo un match, guardano le statistiche generali, abbastanza equilibrato allo stadio Artemio Franchi. Analizzando in primis il possesso palla delle due compagini notiamo come la Fiorentina abbia avuto un leggero vantaggio, 57% a 43%, numeri che riportano fedelmente l'andamento del match. La squadra guidata da Paulo Sousa ci ha provato anche di più rispetto a quella di Giovanni Martusciello, quindici i tiri scagliati verso la porta di Lukasz Skorupski contro i nove verso Ciprian Tatarusanu. La Fiorentina è in vantaggio anche per le occasioni da rete create, dieci contro le otto dell'Empoli. Un dato che ci fa riflettere più di tutti riguarda le palle perse, trentasette per i padroni di casa e ventiquattro per gli ospiti, il centrocampo di Paulo Sousa non ha certamente brillato. Passando ai singoli, notiamo come Cristian Tello, con tre tiri in porta e due assist creati, è stato il più attivo dei suoi, mentre Thiam con tre occasioni gol create brilla per l'Empoli. Per le palle recuperate svettano su tutti Davide Astori, quattro, e Marcel Buchel, anch’egli a quota quattro. Al di là dei numeri equilibrati, l'Empoli viene premiato per la sua incisività, mentre la Fiorentina spreca troppo.

LE DICHIARAZIONI - Passiamo ora alle dichiarazioni dei protagonisti del match tra Fiorentina ed Empoli. Questo il pensiero di Giovanni Martusciello rilasciate a Sky Sport 24: "Ho ripensato al mio gol decisivo di vent'anni fa al Franchi ma al di là di questo, tre punti così non sono assolutamente facili. Questa vittoria ha tanto del nostro per voglia e abnegazione. Abbiamo avuto una discesa verticale nelle ultime dieci e la vittoria finale è importante. Nei momenti di difficoltà non abbiamo mai mollato e concesso un centimetro al caso. I ragazzi sono stati straordinari, anche nel periodo buio mi sono sempre congratulato per le loro prestazioni. Siamo stati penalizzati dai risultati anche quando e dove meritavamo qualcosa di più". Lo sconfitto Paulo Sousa ha commentato in questo modo il match attraverso Mediaset Premium: "Già dal primo tempo ci siamo presi i nostri rischi. Siamo una squadra che va in difficoltà nel gestire il possesso palla. Abbiamo accelerato sempre dall’inizio, ma abbiamo perso troppe volte il pallone quando dovevamo finalizzare. Dobbiamo pensare di vincere le partite, abbiamo messo in campo i giocatori che hanno questa capacità. Le decisioni comportano dei rischi, abbiamo avuto meno controllo degli spazi". (Umberto Tessier)

© Riproduzione Riservata.