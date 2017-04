Video/ Inter Milan (2-2): highlights e gol della partita (Serie A 2017)

Video Inter Milan (Foto LaPresse)

VIDEO INTER MILAN (RISULTATO FINALE 2-2): GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE A 2017) - Andiamo ad analizzare i dati statistici della partita Inter Milan 2-2 per comprendere meglio l'andamento del derby della Madonnina. Cominciamo dal possesso palla (43% Inter, 57% Milan). I nerazzurri sono andati al tiro 9 volte, centrando lo specchio della porta in 4 occasioni; il Milan invece è andato alla conclusione 13 volte ed ha impegnato Handanovic in ben 11 occasioni. Passiamo ora alle occasioni da rete che vedono una supremazia del Milan che è riuscito a crearne 11 contro le 7 prodotte dai cugini nerazzurri. L'Inter è però riuscita a perdere meno palloni (38-46) e a recuperarne anche maggiormente (31-27); per quanto riguarda i calci d'angolo sono stati 2 quelli calciati dall'Inter e 8 quelli battuti dai rossoneri. Dal punto di vista disciplinare è stata una gara piuttosto corretta visto che Orsato ha fischiato solamente 17 falli (8-9) da Orsato che ha dovuto estrarre 5 cartellini gialli (3-2). Per concludere diamo un'occhiata ai singoli. Grande protagonista è stato Gerard Deulofeu che oltre ad aver tirato più di tutti in porta (3), è anche quello che ha avuto anche il maggior numero di occasioni da gol (3); Carlos Bacca e Suso con 2 sono stati invece quelli che hanno fatto più assist. Josè Sosa è stato il giocatore che ha recuperato il maggior numero di palloni (8), mentre Gerard Deulofeu quello che ne ha perso di più (10). Geoffrey Kondogbia e Suso sono infine i calciatori più fallosi con 3 calci di punizioni provocati.

LE DICHIARAZIONI - Dispiaciuto per il pareggio subito in extremis dalla sua Inter, Stefano Pioli ha così commentato il derby milanese ai microfoni di Inter Channel: "Abbiamo coperto bene il campo, avevamo scelto di non concedere spazi alle spalle della nostra difesa, la gara è stata gestita bene, ma bisognava essere più precisi in uscita - dice l'allenatore emiliano -. Ma ciò non toglie che stiamo commentando una partita nella quale meritavamo un altro risultato. Ogni partita ha un suo sviluppo. Ad esempio, nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa, mentre niente nella ripresa. Malgrado il gol subito che ha riaperto la partita, abbiamo comunque avuto palle importanti per il 3-1. A stringere, il Milan ha pareggiato su due palle da fermo". Al di là del pari, si può essere soddisfatti della prestazione? "No, lo saremmo stati solo con un successo. Ora dobbiamo fare ancora meglio nelle prossime giornate. Sono mesi che rincorriamo ma non abbiamo niente in mano. Oggi siamo delusi, inutile negarlo. Volevamo riscattarci, per noi stessi e per i tifosi. E' un problema non esserci riusciti, ma abbiamo il dovere di non fermarci". Soddisfatto del pareggio raggiunto al 97' dal suo Milan, Vincenzo Montella ha cosi commentato la stracittadina ai microfoni di Milan TV: “E’ stata una grande emozione, abbiamo recuperato 2 gol in un tempo, è stata un piccola impresa. È stata una bella emozione. È stato un bello spot anche per l’Oriente, anche se prima della partita sognavo un gol così per vincere, ma mi accontento. Abbiamo una buona prima mezz’ora, ma bisogna essere più cinici. Abbiamo subito poi gol su una palla leggibile. Siamo andati sotto di due gol, ma poi abbiamo giocato senza timore”. Su Deulofeu: “Potenzialmente è un top player, ma deve essere più decisivo e cinico. Quando fa prestazioni del genere e non segna deve essere arrabbiato. Ha fatto una grande partita, in alcuni momenti è stato devastante”. (Marco Guido)

