Video/ Sassuolo Sampdoria (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 2017)

VIDEO SASSUOLO SAMPDORIA (RISULTATO FINALE 2-1): GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE A 2017) - Finisce 2-1 per il Sassuolo la sfida della trentaduesima giornata di Serie A tra i neroverdi e la Sampdoria. Una partita tutto sommato equilibrata, come rivelano i dettagli statistici della partita. Gli uomini di Giampaolo si sono fatti preferire dal punto di vista del possesso palla con un 58%. 8 i tiri da parte degli emiliani, di cui 3 nello specchio della porta. Blucerchiati leggermente più pericolosi con 13 tentativi, soltanto 3 conclusioni però hanno impegnato Consigli. Per quanto riguarda il numero di passaggi effettuati, il Sassuolo ne ha collezionati 236 mentre i blucerchiati 388. 70% la precisione di esecuzione degli uomini di Di Francesco, dato inferiore rispetto all'80% conquistato dalla Sampdoria. Infine analizziamo altri due dati statistici, vale a dire il numero dei corner e dei falli commessi dalle due squadre. Ammontano a 17 gli angoli totali della partita, 8 le segnalazioni di fuorigioco da parte dei due guardalinee.

LE DICHIARAZIONI - Ecco il commento di mister Marco Giampaolo al termine della partita persa due a uno contro il Sassuolo al Mapei: "Abbiamo trovato un grande Sassuolo, se non ci fossimo stati sul piano mentale potevamo perdere in maniera anche più ampia. Abbiamo commesso un paio di errori che di solito non commettiamo, non essendo più abituati a perdere fa sicuramente male tornare a farlo. Bisogna provarci, la partita l’abbiamo giocata con uno spirito buono, ma in alcuni episodi dovevamo fare meglio. Se non commetti errori non perdi". Questo, invece, il pensiero di Eusebio Di Francesco: “Ci mancava la carambola con la mano, descrive la nostra annata, meno male che la squadra ha reagito, non si è attaccata alla sfortuna, volevo una prestazione di personalità e carattere e ho avuto un’ottima risposta, contro una squadra che nelle ultime dieci partite aveva perso solo con la Juve in casa. Lirola? Ha ritrovato spigliatezza ed è tornato a giocare come sa, i giovani non devono impaurirsi”. (Jacopo D'Antuono)

