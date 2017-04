Video/ Torino Crotone (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 2017)

Video Torino Crotone (LaPresse)

VIDEO TORINO CROTONE (RISULTATO FINALE 1-1): GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE A 2017) - Allo Stadio Olimpico di Torino forse si sono infrante le ultime residue speranze di salvezza per il Crotone che contro la squadra di casa non va oltre l'1-1: con l'Empoli che ha espugnato il Franchi battendo la Fiorentina per 2 a 1 la squadra di Nicola torna a -5 dal quartultimo posto, l'aritmetica tiene ancora in gioco la compagine calabrese ma ormai ci vorrebbe un miracolo, e non solo in senso sportivo, per consentire al Crotone di giocare in Serie A anche l'anno prossimo. Ovviamente i granata non stendono il tappeto rosso agli avversari e intendono giocarsela per fare bella figura davanti al loro pubblico e non deludere il mister Mihajlovic che pretende sempre il massimo dai suoi a prescindere dalla posta in palio. Gli ospiti vanno comunque vicini al gol con Trotta e Crisetig mentre dall'altra parte del campo Cordaz fa i numer per negare il gol a Belotti e Ljajic con Maxi Lopez che nell'area piccola calcia in bocca a Cordaz. Nella ripresa l'estremo difensore del Crotone effettua altri due interventi importanti su Zappacosta e Iago Falque, ci vuole dunque il guizzo di Belotti che va via a tre avversari e poi cade in area dopo essere stato toccato da Ceccherini: proteste feroci da parte degli ospiti ma Doveri indica il dischetto, dagli undici metri il numero 9 granata fa centro realizzando il suo 25^ gol in campionato, sembra fatta per il Torino ma nel finale il Crotone se non altro evita il 22^ ko stagionale con il gol di Simy che pareggia i conti, un pari che ai calabresi serve a ben poco, soprattutto alla luce dei tre punti conquistati dall'Empoli, 12^ pareggio per il Torino che nonostante un terminale offensivo come Belotti non riesce mai a chiudere le partite.

Impressionante il dato sul possesso palla: 75% Torino, 25% Crotone; la squadra di Nicola tende sempre a concedere l'iniziativa agli avversari giocando poi di rimessa, di certo nell'arco della stagione un po' più di intraprendenza avrebbe consentito ai calabresi di racimolare qualche altro punto qua e là. Assieme a Belotti il grande protagonista di giornata è stato sicuramente Cordaz che con le sue 7 parate ha tenuto in partita il Crotone fino all'ultimo; Torino sprecone con 10 tiri in porta e altrettante occasioni da gol, ma al triplice fischio non è riuscito a fare più gol degli avversari. Il Crotone ha avuto parecchie difficoltà a verticalizzare la manovra, questo spiega i 32 lanci lunghi effettuati dagli uomini di Nicola che non hanno saputo trovare alternative per servire gli attaccanti.

LE DICHIARAZIONI - Il tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, come al solito non usa mezze misure di fronte ai microfoni di Sky Sport: "La prestazione c'è stata eccome ma abbiamo letteralmente buttato via due punti, ci dispiace moltissimo pareggiare una partita del genere perché abbiamo avuto almeno 10 palle gol ma tra i nostri errori e le prodezze di Cordaz abbiamo segnato solamente una volta, e grazie a un rigore dubbio. Ci è decisamente mancata la cattiveria sotto porta, anche il 3 a 0 sarebbe stato stretto per noi e invece ci è mancato poco che uscissimo dal campo senza nemmeno un punto". L'allenatore del Crotone, Davide Nicola, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "La capacità nostra è stata quella di non arrenderci mai e di crederci sempre anche quando eravamo sullo 0-1 e l'Empoli vinceva a Firenze, consapevoli che potevamo creare dei pericoli nell'area di rigore avversaria in qualunque momento, oggi non siamo stati abbastanza continui nell'attaccare perché eravamo stanchi, pur rimanendo sempre in partita al cospetto di una signora squadra che ha comunque trovato il gol in un frangente in cui non lo meritava, a mio avviso".

