ATP MONTECARLO 2017 / Diretta Seppi Zverev info streaming video e tv: inizia la giornata! (Tennis)

Fabio Fognini, impegnato oggi a Montecarlo (Foto LaPresse)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2017: SEPPI ZVEREV, FOGNINI CARRENO BUSTA INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 17 APRILE 2017) – Sta per cominciare la giornata al torneo Atp Montecarlo 2017: la sfida tra Viktor Troicki e Pablo Cuevas è molto interessante perché mette di fronte due giocatori che è sempre difficile affrontare, perché sono due grandi combattenti che, pur non avendo talento sconfinato da mettere in campo, hanno invece grinta e costanza che permette loro di non mollare mai e di saper trasformare i match in vere e proprie battaglie. Siamo su terra rossa, una superficie che indubbiamente favorisce Cuevas; tuttavia il bilancio dei precedenti ci dice che Troicki è in netto vantaggio con un 3-0, sia pure maturato non nel passato recente. Il serbo si è imposto per 2-6 6-4 6-4 a Shanghai nel 2015, dunque un anno e mezzo fa; gli altri due incroci risalgono addirittura al 2010, sempre su superficie sintetica. A Mosca Troicki si era imposto per 6-3 6-3; a Indian Wells invece non si era di fatto giocato, perché dopo il primo game vinto dal serbo Cuevas era stato costretto al ritiro. E’ comunque curioso notare come per la terza volta su quattro match il serbo e l’uruguaiano si affrontino in un torneo Master 1000; adesso lasciamo parlare il campo e stiamo a vedere come andranno le cose, ricordando che dopo questa sfida sarà il turno di Andreas Seppi che calcherà il campo centrale del torneo Atp Montecarlo 2017 per sfidare il giovane tedesco Alexander Zverev, e a seguire ci sarà Fabio Fognini. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2017: SEPPI ZVEREV, FOGNINI CARRENO BUSTA INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 17 APRILE 2017) – Diretta Seppi-Zverev, Fognini-Carreno Busta: nella giornata di lunedì 17 aprile al torneo Atp Montecarlo 2017 – inizio dei match alle ore 11 – vedremo all’opera due degli italiani che sono inseriti nel primo turno del tabellone. Quello di Andreas Seppi sarà il secondo match sul campo centrale, preceduto da Viktor Troicki-Pablo Cuevas; per l’altoatesino purtroppo il sorteggio non è stato benevolo perché ad incrociare la racchetta con lui sarà il tedesco Alexander Zverev, vale a dire il giovane che più di tutti si sta facendo notare tra le rising star del circuito di tennis maschile.

In questo torneo Master 1000 (il primo della stagione in cui giochino soltanto gli uomini), Zverev va a caccia di altri punti utili per scalare la classifica dopo aver già centrato i quarti di finale a Miami; è lui il favorito della sfida e sarà anche il primo match giocato contro Seppi.

A seguire giocherà Fabio Fognini, che dopo la bella semifinale a Key Biscaine affronta Pablo Carreno Busta; un incontro questo tra due giocatori che sono nei primi 30 del ranking Atp, con lo spagnolo che sta anche provando ad avvicinare la Top Ten (attualmente è numero 19 ed è al momento migliore della carriera).

I precedenti parlano contro il sanremese, che è sotto 0-4; ultimo incrocio a San Paolo poche settimane fa, nei quarti di finale (sempre su terra rossa) Carreno Busta si era imposto per 6-0 7-6 che è comunque un risultato meno netto del 6-3 6-1 con il quale aveva battuto il nostro giocatore lo scorso anno a Parigi-Bercy (6-3 6-1) nel primo e finora unico scontro che i due hanno disputato in un Master 1000.

Più equilibrate le altre sfide (sempre nel 2016 a Mosca, poi nel 2013 a Oeiras) con partite terminate al terzo set, ma comunque sempre in favore dello spagnolo. Ricordiamo che Fognini arriva da un breve periodo di stop: dopo aver giocato a Miami si è dovuto fermare saltando la sfida di Coppa Davis contro il Belgio, che l’Italia ha perso venendo eliminata ai quarti di finale della competizione.

A completare il programma del campo centrale al torneo Atp Montecarlo 2017 sarà Tomas Berdych, che va ancora a caccia del grande titolo di una carriera sempre ad alto livello: il ceco aveva sfiorato l’impresa a Miami contro Roger Federer (aveva avuto due match point consecutivi a disposizione), ora apre contro il russo Andrey Kuznetsov.

Due curiosità nella giornata odierna: la prima è che sul Court des Princes si gioca un derby britannico tra Daniel Evans e Kyle Edmund, la seconda è che in campo troviamo anche Novak Djokovic, che però sarà impegnato nel doppio (con Troicki) contro la coppia formata da Gilles Muller e Gilles Simon. Il serbo, come tutte le prime otto teste di serie del tabellone, farà il suo esordio nel torneo singolare al secondo turno.

Il torneo Atp Montecarlo 2017, come tutti i Master 1000 della stagione di tennis, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 2; esclusiva dunque per gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

