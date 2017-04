Brescia Benevento/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Brescia Benevento, Foto LaPresse

DIRETTA BRESCIA BENEVENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 36^ GIORNATA) - Brescia Benevento, diretta dal signor Di Paolo di Avezzano, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà un match tra due squadre bisognose di punti e di riscatto, dopo l'ultima giornata disputata nel campionato di Serie B. Si torna in campo il Lunedì dell'Angelo con i bresciani reduci dal ko interno contro la Spal, che ha portato i lombardi al quartultimo posto in classifica, vicini ad una retrocessione diretta che sarebbe davvero amara considerando il discreto margine di vantaggio che le Rondinelle hanno quasi sempre mantenuto nel corso della stagione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

Anche il Benevento è uscito sconfitto dal campo di Cittadella, facendosi agganciare proprio dai veneti al quarto posto in classifica e rimettendo in discussione la partecipazione ai play off, col Bari nono in classifica lontano al momento solo quattro punti. Le ultime prestazioni delle due formazioni non sono state dunque particolarmente brillanti, con i sanniti che non sono riusciti a dare continuità alle due vittorie contro Spezia e Ternana che sembravano aver segnato una svolta positiva nel cammino della squadra allenata da Baroni. Ancor più difficile però è la situazione del Brescia che non sembra aver tratto giovamento dal cambio della guardia tra Brocchi e Cagni in panchina. Il Pisa penultimo è lontano tre lunghezze esattamente così come il Trapani al momento prima squadra fuori dalla zona play out. L'esito della stagione balla su un filo molto sottile e innanzitutto il Brescia dovrà evitare una doppia sconfitta casalinga che sarebbe durissima da incassare anche dal punto di vista psicologico.

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Rigamonti di Brescia. Padroni di casa schierati con Romagna, Blanchard e Calabresi nella linea difensiva a tre davanti all'estremo difensore Arcari. Pinzi e lo svizzero Martinelli giocheranno al centro della mediana, mentre gli esterni laterali di centrocampo saranno Bisoli sulla fascia destra e Lancini sulla fascia sinistra. In attacco, affiancheranno Andrea Caracciolo nel tridente Ferrante e Crociata. Il Benevento opporrà Gori tra i pali e una linea difensiva a quattro composto dall'out di destra a quello di sinistra da Venuti, Lucioni, Camporese e Pezzi. Terzetto di centrocampo titolare composto dal ghanese Chibsah, da Buzzegoli e da Del Pinto, mentre nel tridente offensivo ci sarà un'assenza pesante, vista la squalifica di Ciciretti espulso per doppia ammonizione contro il Cittadella. Partiranno dunque dal primo minuto il maliano Karamoko Cissé, Ceravolo ed il romeno Puscas.

Confronto tattico con il 4-3-3 di Cagni e quello di Baroni che si troveranno di fronte proponendo filosofie di gioco piuttosto diverse. I bresciani hanno provato, dopo l'avvento del nuovo allenatore, a trovare una filosofia di gioco più equilibrata, ma le Rondinelle hanno continuato ad annaspare e soprattutto a restare a digiuno di vittorie, con la squadra lombarda che non coglie i tre punti dall'impegno casalingo del 24 febbraio scorso contro il Cittadella. Di contro il Benevento è sempre rimasto fedele ad una filosofia di calcio ad alti livelli che ultimamente però non è riuscito ad essere proposto con l'efficacia difensiva della prima metà della stagione. La coperta per Baroni sembra essere diventata corta con la squadra che subisce sistematicamente gol, ma che al tempo stesso non riesce ad essere pungente in attacco senza sbilanciarsi troppo, e veder dunque peggiorare drasticamente il rendimento difensivo.

Le quote parlano di un Benevento favorito nonostante l'impegno da affrontare in trasferta, con i bookmaker che giudicano molto pericolosa la capacità della squadra sannita di colpire con le ripartenze. Vittoria esterna quotata 2.45 da Eurobet, mentre Bwin fissa a 3.10 la quota per l'affermazione interna e l'eventuale pareggio viene invece quotato 3.25 da Bet365.

Gli abbonati Sky potranno seguire in esclusiva la diretta tv di Brescia-Benevento, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 15.00, collegandosi al canale numero 254 del satellite (Sky Calcio 4 HD). Per chi avrà la necessità di vedere la partita via internet, diretta streaming video disponibile sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.