Carpi Bari/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA CARPI BARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 36^ GIORNATA) - Carpi Bari sarà diretta dall'arbitro Aureliano della sezione di Bologna; alle ore 15.00 di lunedì 17 aprile lo stadio Sandro Cabassi ospita la partita valida per la 36esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Il match tra gli uomini di Castori e quelli di Colantuono è uno dei più interessanti di questo turno. Il motivo sta nel fatto che in palio vi sono punti pesantissimi per entrambe, con il Bari che ha senza dubbio più possibilità di accedere ai play-off ma che come il Carpi deve fare i conti con una classifica che al momento non rende per nulla certa la partecipazione alla post season. Chi dovesse perdere il match sarebbe quasi del tutto tagliato fuori dalla corsa verso i play-off e un pareggio farebbe senza dubbio comodo alle dirette concorrenti delle due formazioni, che con un solo punto conquistato a testa dopo questo match si troverebbero a fare i conti con con un risultato inutile per le proprie residue ambizioni in questa annata, comunque deludente per entrambe.

Come arrivano Carpi e Bari a questo importante crocevia delle rispettive stagioni? Il Carpi di Castori al momento è decimo in campionato con 48 punti e i punti di distacco dalla compagine pugliese sono soltanto due: questo fa capire come vincere questo match sia fondamentali per Castori ed i suoi uomini, che sono reduci dal brutto stop di Avellino. In Irpinia è arrivata una sconfitta per 1 a 0 che ha complicato decisamente i piani per la corsa verso i play-off, che però rimangono comunque obiettivo raggiungibile. Prima dello scivolone esterno contro la squadra di Novellino il Carpi veniva dai pareggi contro Perugia e Pro Vercelli, entrambi ottenuti per 0 a 0 e dalla vittoria per 2 a 1 sull'Ascoli, in trasferta. Questi risultati hanno confermato la difficoltà del Carpi ad andare in goal, vero e proprio tallone di Achille della squadra in questo campionato cadetto.

Il Bari di Colantuono, che come detto ha due punti di vantaggio sugli avversari di giornata, sta avendo un andamento decisamente altalenante in questa ultima parte di stagione, tanto da essere finito nel mirino dei tifosi, che non digeriscono una posizione di classifica che oggettivamente lascia aperta la possibilità dei play-off, ma che è deludente considerando gli obiettivi di inizio stagione. Nel match precedente a quello che vede il Bari contro il Carpi, è arrivata una sconfitta pesante contro lo Spezia, che si è imposto 1 a 0 grazie ad una rete di Granoche e ha vinto uno scontro diretto fondamentale. E proprio il fatto di aver perso lo scontro diretto ha scatenato la reazione dei tifosi, che non hanno preso bene l'atteggiamento della squadra, che alterna vittorie a sconfitte.

Prima della sconfitta contro lo Spezia erano arrivate le sconfitte esterne contro Trapani e Pro Vercelli (4 a 0 e 1 a 0) e il punto contro il Novara in casa, seguito dal successo, sempre tra le mura amiche, contro il Latina (2 a 0). Come si vede, il Bari ha perso davvero troppi punti in questa ultima parte di campionato, sempre contro squadre tecnicamente meno dotate: questo è uno dei motivi della contestazione dei tifosi pugliesi contro la squadra. Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, il Carpi di Castori dovrebbe giocare con il 4-4-2 e le novità rispetto al match perso in Iripinia saranno costituite da Fedato e Di Gaudio. Il Bari invece dovrebbe vedere rivoluzionato il proprio undici iniziale, anche se Colantuono non ha ancora deciso chi mandare in campo ed è probabile una rivoluzione per dare un segnale forte alla squadra.

Per quanto riguarda l'esito del match, va detto che i bookmakers danno fiducia al Carpi di Castori. Guardando le quote della Snai, ad esempio, scopriamo come una vittoria emiliana venga pagata 2,20 volte la eventuale cifra giocata. Un successo degli uomini di Colantuono è invece pagato una quota più alta, ma in realtà non troppo. Chi dovesse decidere di scommettere sulla vittoria dei pugliesi, facendolo con la Snai, andrebbe ad avere una vincita potenziale di 3.70 volte la cifra scommessa. Il pareggio, che come detto in precedenza non servirebbe a nessuna delle due formazioni è risultato che invece darebbe modo a chi dovesse scommetterci, di intascarsi una cifra pari a tre volte l'importo scommesso. Come si vede non vi è grande differenza tra le quote, segno del grande equilibrio in questo match.

Carpi Bari sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 5, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi.

