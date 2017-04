Cesena Spezia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cesena Spezia - LaPresse

DIRETTA CESENA SPEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 36^ GIORNATA) - Cesena Spezia sarà diretta dall'arbitro Ghersini della sezione di Genova; alle ore 20.30 di lunedì 17 aprile lo stadio Dino Manuzzi ospita la partita valida per la 36esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017, di cui il posticipo sarà uno dei match più interessanti. Entrambe le formazioni hanno bisogno di punti per raggiungere i rispettivi obiettivi, tra loro decisamente diversi. Il Cesena è a caccia di punti per poter continuare la corsa verso la permanenza in cadetteria senza dover passare dalle forche caudine dei play-out, mentre lo Spezia dopo aver dovuto abbandonare, ormai da diversi turni, l'idea di riuscire a centrare la Serie A in via diretta, sta correndo per riuscire a cogliere almeno l'obiettivo dei play-off, che gli consentirebbero di allungare la stagione e di giocarsi tutto nella roulette della post-season, per usare un termine prettamente cestistico. Ma come arrivano Cesena e Spezia ad un match che rischia di essere un crocevia per le rispettive annate in questa Serie B? CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

Il Cesena è attualmente quindicesimo in campionato con 39 punti e al momento i quattro punti di vantaggio sulla terzultima stanno a significare che la permanenza in B senza passare dai play-out è vicinissima, bastando allungare di un punto il margine in questione. E la squadra di Camplone negli ultimi turni ha dato dimostrazione di poter raggiungere questo obiettivo: nella partita precedente a quella contro i ragazzi di Di Carlo è arrivato un successo pesantissimo sul campo del Pisa di Gattuso. La vittoria, maturata per 1 a 0, ha permesso ai romagnoli di fare un passo avanti forse decisivo nella lotta per il mantenimento della categoria. Ed anche i risultati precedenti, come la vittoria casalinga sulla Ternana o gli ottimi pareggi maturati contro Frosinone e Brescia, hanno rinfrancato un ambiente che fino a un paio di mesi fa sembrava rassegnato alla concreta possibilità di una retrocessione diretta. Certamente la fortuna ha aiutato i romagnoli contro il Pisa, battuto solo a causa di una autorete, ma i progressi nella tenuta mentale e nel gioco difensivo sono evidenti e una classifica decisamente migliore è il risultato conseguente.

Lo Spezia di Di Carlo dopo tre partite senza vittorie, dove erano arrivati un pareggio interno contro il pericolante Brescia e due sconfitte pesanti contro avversarie diretta per la corsa promozione come Cittadella (1 a 0 in trasferta) e Benevento (1 a 3 in casa), si è trovato davanti al bivio. Le possibilità erano due: crollare definitivamente o rialzarsi e ricominciare. E la squadra ligure è riuscita a imboccare la seconda strada, come testimoniato dalle vittorie, entrambe per 1 a 0, contro il Verona in trasferta e il Bari in casa. Certamente tali risultati aumentano i rimpianti per la truppa di Di Carlo, che attualmente occupa il settimo posto con 51 punti e che con una maggiore attenzione in determinate partite poteva probabilmente trovarsi a ridosso delle prime due della classe, ovvero Spal e Frosinone. Oramai però quel che è fatto e fatto e Di Carlo chiede ai suoi di dare seguito alle pesanti vittorie che hanno rimesso in carreggiata la squadra e di non perdere altri punti contro compagini che lottano per salvarsi.

Rispetto al match contro il Pisa, che era da vincere a tutti costi e che quindi ha convinto il tecnico dei romagnoli a schierare il 3-4-3, contro lo Spezia dovrebbe tornare il 3-5-2, con Capelli a dirigere la difesa, che da quando è arrivato è diventata senza dubbio più solida. Probabile il ritorno nell'undici titolare di Kone e Donkor, mentre Ciano, autore di una ottima prova contro il Pisa, avrà ancora una maglia da titolare.

Di Carlo invece è alle prese con un rompicapo non indifferente, ovvero la squalifica di Granoche. L'attaccante sudamericano ha segnato l'ennesimo goal decisivo, regalando la vittoria contro il Bari, ma ha rimediato un cartellino giallo che gli farà saltare la sfida di Cesena. Probabile che Di Carlo scelga di passare al 4-4-2 inserendo Fabbrini accanto a Piccolo. Senza dubbio l'assenza dell'attaccante uruguagio potrebbe pesare nella economia del match.

E forse è anche l'assenza di Granoche nelle file dello Spezia che fa propendere i bookmakers per una vittoria romagnola. Ad esempio la Snai quota un successo del Cesena a 2,10 volte l'eventuale cifra scommessa, mentre un colpo esterno spezzino è quotato a 3,85, poco più del risultato di parità. Se uno scommettitore dovesse indovinare l'esito del match puntando sul pareggio, vincerebbe infatti una cifra pari a 3,15 volte la scommessa. Cesena Spezia sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Sport oppure Calcio l'appuntamento è su Sky Sport 1, Sky Supercalcio oppure Sky Calcio 6, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

