Il pallone della Serie B (Foto: Lapresse)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE B: PAZZINI CERCA L'ALLUNGO, CAPUTO INSEGUE (OGGI, 36^ GIORNATA) – La Serie B non si ferma e scende in campo oggi per la 36^ giornata. Oltre ai risultati delle squadre è importante dare un'occhiata alla situazione relativa alla classifica marcatori del torneo cadetto. La lotta serrata per le prime posizioni continua in modo serrato e senza esclusioni di colpi. Oggi potrebbe essere un turno decisivo: Pazzini affronterà il Cittadella con il suo Verona e farà di tutto per tentare la fuga solitaria, mentre Caputo e Ceravolo non molleranno un centimetro. Giampaolo Pazzini è uno degli attaccanti più forti del torneo e, per il momento, è il capocannoniere della Serie B con 21 gol segnati così distribuiti: 15 con il destro, 3 con il sinistro e altrettanti di testa. Di questi, 5 sono arrivati da calcio di rigore. Per quanto riguarda la posizione della battuta a rete, 20 realizzazioni arrivano dal cuore dell'area di rigore; uno soltanto al di fuori di essa.

Se Pazzini è primo con 21 centri, Caputo insegue l'ex Milan e Inter a quota 17. L'attaccante della Virtus Entella ha un turno favorevole, considerando che i liguri ospitano in casa la Ternana. A seguire, al terzo posto della classifica marcatori, trociamo Ceravolo del Benevento, impegnato in una delicata trasferta sul campo del Brescia. A seguire attenzione a Dionisi (15 gol) del Frosinone e Antenucci (14) della Spal, che se la vedranno rispettivamente contro Novara e Trapani. Completano la top 10 Coda (13) della Salernitana, Di Carmine, Litteri e Granoche (Perugia, Cittadella e Spezia, tutti a 12) e il gruppetto di sette giocatori fermi a quota 11 realizzazioni. Di chi si tratta? Lasagna (Carpi), Caracciolo (Brescia), Ciano (Cesena), Ciofani (Frosinone), Ardemagni (Avellino), Avenatti (Ternana) e Cacia (Ascoli).

CLASSIFICA MARCATORI SERIE B 2016-2017



Giampaolo Pazzini (Verona) 21



Francesco Caputo (Virtus Entella) 17



Fabio Ceravolo (Benevento) 16



Federico Dionisi (Frosinone) 15



Mirko Antenucci (Spal) 14



Massimo Coda (Salernitana) 13



Samuel Di Carmine (Perugia), Gianluca Litteri (Cittadella), Pablo Granoche (Spezia) 12



Kevin Lasagna (Carpi), Andrea Caracciolo (Brescia), Camillo Ciano (Cesena), Daniel Ciofani (Frosinone), Matteo Ardemagni (Avellino), Felipe Avenatti (Ternana), Daniel Cacia (Ascoli) 11

