Diretta/ Novara Scandicci: info streaming video e tv, risultato live (Raisport, play off quarti gara 2, oggi)

Diretta Novara Scandicci, gara 2 (LaPresse)

DIRETTA IGOR GORGONZOLA NOVARA SAVINO DEL BENE SCANDICCI: INFO STREAMING VIDEO E TV RISULTATO LIVE (RAISPORT PLAY OFF GARA 2, OGGI) – Novara Scandicci, diretta dagli arbitri Vagni e Simvari è la partita di volley femminile in programma per oggi alle ore 18.00 presso il Pala Igor e valida quale gara 2 dei quarti di finale play off del campionato di Serie A1. Atto secondo dello scontro tra la Igor e la Savino, dopo che gara 1 era terminata 3-0 per le fiorentine: alle piemontesi quindi servirà una vittoria netta per poter riaprire la qualificazione alle semifinali per il72^ scudetto. L’impresa per le ragazze di Fenoglio si prospetta senza dubbio tutto in salita, anche perché la gara 3 spareggio si giocherà tra meno di 24 ore. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO NOVARA SCANDICCI (play off gara 2, da raiplay.it)

Nonostante la sconfitta subita in gara 1 Novara dovrebbe scendere oggi in campo con il medesimo sestetto di apertura: cosa che ci si aspetta anche dalle toscane, per le quali potrebbe valere il detto “squadra che vince non si cambia”. Beltrami quindi porrebbe optare per Havlickova opposta a Rondon, Adenizia e Arrighetti al centro, Meijners e Cruz in banda e Merlo libero, mentre le novaresi, padrone di casa, potrebbero optare per Barun Susnjar opposta a Dijkema, Chirichella e Bonifacio al centro, Plak e Pietersen in banda e Sansonna libero con Zannoni, con l’ultima a cambio con Bonifacio al servizio. Nel match di andata di questi quarti di finale di play off come abbiamo già detto erano state le ragazze di Scandicci ad avere la meglio vincendo per 3-0 e con parziali piuttosto interessanti, con uno scarto medio di almeno 5 punti. Le piemontesi dopo un buon inizio hanno però cominciato a soffrire l’assenza dell’acciaccata Piccinini, a favore di Scandicci che ha preso il pallino del gioco con Meijners già a metà del primo set: le belle azioni dell’olandese hanno entusiasmato la squadra toscana che si è dimostrata sempre più efficace e precisa nei fondamentali. Novara non trovando alcun spazio per il proprio gioco è andata in crisi man mano che il cronometro correva, non riuscendo a dimostrarsi efficace nelle occasioni cruciali della partita. Ora il compito delle ragazze di Fenoglio sarà capovolgere di fronte al pubblico di casa la pesante sconfitta subita, ma di contro avranno le toscane che, ancora esaltate dalla vittoria, difficilmente perderanno la giusta concentrazione.

Ricordiamo infine che la partita tra Novara e Scandicci, valida per gara 2 del quarti di finale dei play off di volley serie A1 sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale Raisport +, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video della partita di volley femminile tramite il servizio gratuito raiplay.it. Consigliamo infine di collegarsi al portale ufficiale della Lega all’indirizzo www.legavolleyfemminile.it, per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live del match.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO NOVARA SCANDICCI (play off gara 2, da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.