Entella Ternana/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA ENTELLA TERNANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 36^ GIORNATA) - Virtus Entella Ternana, diretta dal signor Mainardi di Bergamo, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida che incrocerà ambizioni di play off e speranze di salvezza in una Pasquetta tutta da vivere nel campionato di Serie B. A sette giornate dalla fine i liguri occupano l'ottavo posto in classifica a braccetto con il Bari, e sono in piena corsa per un posto nei play off. Eventualità che per i biancocelesti nella scorsa stagione non si è concretizzata d'un soffio, ma che la squadra allenata da Roberto Breda quest'anno proverà ad inseguire fino in fondo.

Il rendimento tra le mura amiche resta il fiore all'occhiello per una squadra che continua invece a soffrire nei match disputati in trasferta, come testimoniato dall'unico punto ottenuto nelle ultime due sfide fuori casa contro il Brescia e la Pro Vercelli. I piemontesi hanno battuto l'Entella nell'ultimo match disputato in campionato, mettendo così in luce una mancanza di continuità che potrebbe costare cara nella corsa alla post season. Ha agganciato il Brescia in zona play out invece la Ternana, che in casa contro la Salernitana ha ottenuto la terza vittoria nelle ultime quattro gare di campionato disputate.

Numeri importanti per i rossoverdi che sotto la guida di Fabio Liverani in panchina sembrano essersi ritrovati, con la situazione in classifica che resta comunque estremamente equilibrata. Tre punti di distanza dal Trapani sestultimo e attualmente certo della permanenza in Serie B, ma anche dal Pisa penultimo, con la prospettiva della retrocessione diretta che resta comunque ancora un pericolo concreto per gli umbri.

A Chiavari scenderanno in campo queste probabili formazioni: Virtus Entella schierata con Iacobucci tra i pali, Pellizzer e Ceccarelli al centro della difesa mentre Belli avrà compiti da terzino destro e Sini da terzino sinistro. Troiano, Moscati e Palermo andranno a formare il terzetto di centrocampo, mentre l'algerino Ammari dovrà ispirare come trequartista la manovra offensiva, con Caputo e Catellani che partiranno dal primo minuto considerando l'infortunio che ha colpito Diaw in settimana.

Risponderà la Ternana con Aresti alle spalle di una linea difensiva a quattro con Meccariello a destra, Zanon esterno mancino e Germoni e il francese Diakité in coppia al centro della retroguardia. Ledesma in cabina di regia sarà affiancaqto da Di Noia e da Petriccione a centrocampo, mentre l'uruguaiano Falletti avrà compiti da trequartista, alle spalle del connazionale Avenatti e di Simone Palombi.

Entrambi gli allenatori opteranno per il modulo con trequartista: 4-3-1-2 sia per la Virtus Entella di Breda sia per la Ternana di Liverani. Gli umbri forse avevano bisogno prima della scossa portata dall'allenatore romano, anche se forse la Ternana ha pagato anche una flessione atletica invernale che, viste le caratteristiche di una squadra soprattutto in attacco e a centrocampo ricca di brevilinei, sarebbe stata comunque inevitabile. Dodici punti nelle ultime sei partite per gli umbri, meno continua è stata la Virtus Entella che in casa ne ha comunque vinte sei delle ultime otto, fatta eccezione per gli scivoloni contro Spal e Salernitana. Reagire alla sconfitta di Vercelli sarà fondamentale, ma per puntare davvero agli spareggi per la Serie A i liguri dovranno necessariamente migliorare un rendimento esterno che vede i biancocelesti non vincere dalla trasferta di Cesena del 25 febbraio scorso, unica vittoria fuori casa in questo campionato.

Match di difficile lettura visto il buono stato di forma della Ternana abbinato ad una fame di punti che gli umbri devono assecondare per riuscire ad ottenere la salvezza. Vittoria interna comunque considerata il risultato più probabile dai bookmaker, con l'affermazione dell'Entella quotata 1.78 da Bwin, mentre Paddy Power propone a 3.45 la quota relativa all'eventuale pareggio e Bet365 a 5.25 la quota per il successo esterno dei rossoverdi.

Gli abbonati alla pay tv satellitare potranno seguire la diretta tv di Virtus Entella-Ternana, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 15.00, in esclusiva sul canale 257 di Sky (Sky Calcio 7 HD) con diretta streaming video garantita, sempre agli abbonati Sky, con un collegamento via internet sul sito skygo.sky.it.

