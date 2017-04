Frosinone Novara/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Frosinone-Novara (LAPRESSE)

DIRETTA FROSINONE NOVARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 36^GIORNATA) - Frosinone Novara sarà diretta dall’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il match in programma allo stadio Matusa è uno dei più interessanti nel quadro della 36^giornata di Serie B: si gioca lunedì 17 aprile 2017 dalle ore 15:00.

Il Frosinone sta marciando verso il ritorno diretto in Serie A: a 7 turni dalla fine i Ciociari si trovano al secondo posto con 62 punti, a +3 sull’Hellas Verona che incalza a quota 59; gli scaligeri saranno probabilmente l’avversario più duro, assieme alla capolista SPAL, che evitare le forche caudine dei playoff. Che invece rappresentano l’obiettivo del Novara, undicesimo con 47 punti ma distante solo 3 lunghezze dall’ottavo posto della Virtus Entella (in mezzo il Carpi a quota 48 e il Bari a 50). CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (36^GIORNATA)

Nelle ultime settimane i piemontesi si sono complicati la vita: il successo manca ormai da 6 turni ed è sfumata anche lunedì scorso, nel monday night contro l’Hellas Verona che al 92’ pareva vinto; invece un gran gol di Pazzini ha ricacciato in gola l’urlo del Silvio Piola ed allungato l’astinenza del Novara, che mantiene comunque intatte le sue speranze di postseason.

Nell’ultima giornata anche il Frosinone è stato raggiunto in piena Zona Cesarini: nella trasferta di Ascoli, i Ciociari hanno espresso un buon calcio trovando il vantaggio al 77’, grazie al quindicesimo centro stagionale di Federico Dionisi; in un finale arroventato però i gialloblu hanno prima sprecato il match-point per chiudere la partita, e poi incassato l’1-1 al 95’ dall’attaccante avversario Favilli. Ne ha approfittato la SPAL che ha sconfitto 1-3 il Brescia riguadagnando la vetta in solitaria.

Frosinone e Novara si presentano quindi alla sfida diretta col serbatoio motivazione pieno a sufficienza: possiamo aspettarci una partita combattuta ed equilibrata, anche se il divario in classifica (+15) inclina i pronostici dalla parte dei Ciociari. Di seguito le quote proposte da snai.it per questo match: 1,80 per il segno 1 (vittoria del Frosinone), 3,35 per il segno X (pareggio) e 5,00 per il segno 2 (vittoria Novara). Capitolo formazioni: per tornare a vincere dopo 3 pareggi di fila, tutti per 1-1, il Frosinone dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 impiegato con costanza nel girone di ritorno.

Per mister Pasquale Marino gli indisponibili sono il terzino Matteo Ciofani e il giovane attaccante Michele Volpe, che settimana scorsa hanno lavorato a parte. Davanti al portiere Bardi previsti i difensori Adriano Russo, Ariaudo e Krajnc (Terranova è squalificato). Centrocampo pilotato da Maiello, ai suoi fianchi gli interni Gori e Soddimo mentre sulle fasce correranno Fiamozzi e Mazzotta. Davanti Daniel Ciofani dovrebbe tornare titolare a scapito del belga Moduli, confermatissimo invece Dionisi che sta attraversando un ottimo periodo di forma (5 gol nelle ultime 5 partite).

Schieramento probabilmente speculare per il Novara di Roberto Boscaglia, quindi 3-5-2 con lo svizzero David da Costa tra i pali e in difesa il danese Troest, Chiosa e Mantovani. Per il ruolo di regista ballottaggio aperto tra Bolzoni e Cinelli, mentre l’ungherese Adorjan va verso la conferma nel ruolo di mezz’ala sinistra; a completare il pacchetto di mezzo Casarini, sulle corsie invece Dickmann e Calderoni. In attacco Gianluca Sansone e il bulgaro Galabinov, con Macheda prima alternativa.

La partita di Serie B Frosinone Novara sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 1 HD, il numero 251: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati al pacchetto Calcio il codice d’acquisto pay-per-view è 404235. Sui canali Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti live da tutti i campi del pomeriggio. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (36^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.