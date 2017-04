INFORTUNIO DYBALA/ Ultime notizie: giocherà Barcellona Juventus? Ecco la situazione aggiornata

Infortunio Paulo Dybala - La Presse

INFORTUNIO DYBALA, LA JOYA CI SARÀ IN BARCELLONA-JUVENTUS. IERI UNA PASQUA DAVVERO SPECIALE - L'infortunio di Paulo Dybala contro il Pescara non ha rovinato la Pasqua alla Juventus, visto che il calciatore sarà in campo regolarmente a Barcellona mercoledì sera per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ieri intanto per la Joya è stata una Pasqua davvero molto speciale. Paulo Dybala infatti è stato protagonista all'Ospedale Regina Margherita di Torino dove ha incontrato numerosi bambini ricoverati in un giorno di festa. Un'emozione particolare per i piccoli, molti dei quali proprio tifosi della Juventus. Proprio l'attaccante argentino della Juve su Facebook ha pubblicato una serie di foto, commentando: "Una Pasqua speciale con persone davvero speciali. Oggi ho visitato i bambini dei reparti di degenza di oncoematologica, il centro trapianti e l'Isola Margherita dell'Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino. Una sorpresa per loro e anche un dono per me. Aprire le uova di cioccolato assieme è stato bellissimo, abbiamo trovato sorrisi", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

INFORTUNIO DYBALA, LA JOYA CI SARÀ IN BARCELLONA JUVENTUS - Paulo Dybala ci sarà in campo mercoledì per la delicatissima sfida Barcellona-Juventus valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. E' stata una Pasqua di grande preoccupazione in casa Juve per quel colpo proibito subito dalla Joya nel secondo tempo della gara contro il Pescara da Sulley Muntari. Quello che era passato alla storia per un clamoroso gol non visto in un Milan-Juventus ha rischiato di diventare decisivo in maniera negativa cinque anni dopo in un contesto totalmente diverso. Questo perché quella Juve era all'inizio di un ciclo che oggi, cinque Scudetti e mezzo dopo, va ancora avanti. Il calciatore ha subito una lieve distorsione alla caviglia, ma alla fine non dovrebbero esserci problemi e a meno di ripensamenti dell'ultima ora dopodomani sarà titolare nella gara del Nou Camp. Paulo Dybala è stato decisivo nella partita d'andata quando siglò una doppietta prima che Giorgio Chiellini mettesse la ciliegina sulla torta per il 3-0 definitivo.

