Perugia Ascoli/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

diretta Perugia Ascoli (LAPRESSE)

DIRETTA PERUGIA ASCOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 36^GIORNATA) - Perugia Ascoli sarà diretta dall’arbitro Daniele Martinelli, classe 1983 della sezione di Roma. Si gioca lunedì 17 aprile 2017 allo stadio Renato Curi di Perugia, per la giornata numero 36 del campionato di Serie B: calcio d'inizio alle ore 15:00. Di fronte squadre con obiettivi diversi: il Perugia di mister Cristian Bucchi sta navigando in zona playoff, con 52 punti che valgono la sesta posizione a meno 2 dalla coppia Benevento-Cittadella. L’Ascoli invece è quindicesimo a quota 39 e deve guardarsi le spalle, dal momento che le posizioni playout distano appena 2 lunghezze mentre il margine sulla zona retrocessione è di +4. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (36^GIORNATA)

Si preannuncia quindi un match intenso, perché sono in palio 3 punti che farebbero molto comodo sia al Perugia che all’Ascoli, mentre un eventuale pareggio rischierebbe di lasciare l’amaro in bocca ad entrambe. All’andata il Perugia passò per due volte in vantaggio sul campo dell’Ascoli, con Guberti al 19’ e con Dezi al 76’, venendo raggiunto prima da Perez (52’) e poi da Cacia (79’). In ogni caso il Grifo sta disputando un campionato positivo, considerando che in 35 turni ha quasi eguagliato il bottino totale del torneo precedente, in cui era aveva raccolto 55 lunghezze terminando al decimo posto.

Il cammino dell’Ascoli invece sembra ricalcare quello del 2015-2016: anche quest’anno i bianconeri stanno battagliando nella seconda metà di classifica, pur risultando tra le migliori squadre per rendimento esterno (19 punti raccolti, di contro la squadra è terzultima per fatturato casalingo). Sabato scorso il Perugia ha interrotto la serie di 7 risultati utili di fila perdendo 3-0 in casa del Trapani: il gol di Pagliarulo nel primo tempo e la doppietta di Manconi dopo l’intervallo hanno messo ko gli umbri, che nel finale sono rimasti in dieci per l’espulsione del difensore Volta.

L’Ascoli invece è tornato a muovere la classifica dopo 3 sconfitte, strappando in extremis l’1-1 sul campo del più quotato Frosinone; passati in svantaggio al 77’ per il gol di Dionisi, i bianconeri di mister Aglietti sono riusciti ad acciuffare la parità all’ultimo respiro, grazie al colpo di testa del giovane Andrea Favilli che ha firmato la sua ottava rete in campionato al 95’. Passando alle probabili formazioni di Perugia-Ascoli, Cristian Bucchi deve fare a meno dello squalificato Volta: per rimpiazzarlo il mister potrebbe inserire Fazzi nel ruolo di terzino destro, spostando Salvatore Monaco in mezzo assieme a Belmonte; a sinistra invece confermato Di Chiara. A centrocampo i titolari dovrebbero essere Dezi, Acampora in cabina di regia e il franco-ivoriano Eddy Gnahoré; davanti il top scorer Di Carmine, autore di 12 gol in campionato, accompagnato dalle ali Terrani e Mustacchio.

Uno squalificato anche per l’Ascoli ed è il centrocampista Cassata, mentre il laterale mancino Felicioli rimane indisponibile; da valutare le condizioni del portiere Lanni e degli attaccanti Cacia e Favilli: il primo ha lavorato a parte fino a venerdì, il secondo ha rimediato in allenamento una contusione alla caviglia destra. Non dovessero farcela, Aglietti potrebbe affidarsi al tandem offensivo di scorta formato da Leonardo Perez e da Riccardo Orsolini. Nella cerniera di mezzo previsti Almici a destra, Mignanelli sull’out mancino e Bianchi, Addae e Giorgi per vie centrali. Pacchetto difensivo con Mengoni, Cinaglia e Gigliotti davanti al portiere Ragni (o Lanni se sarà recuperato). Quote: 1,60 è la valutazione di snai.it per il segno 1, il Perugia quindi gode dei favori di pronostico mentre il colpo esterno dell’Ascoli, quotato 6,50, è ritenuto più improbabile. A 3,65 il segno X per l’eventuale pareggio.

La partita di Serie B Perugia Ascoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 3 HD, il numero 253: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati al pacchetto Calcio il codice d'acquisto pay-per-view è 404177. Sui canali Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti live da tutti i campi del pomeriggio.

