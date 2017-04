Pisa Avellino/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pisa Avellino - LaPresse

DIRETTA PISA AVELLINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 36^ GIORNATA) - Pisa Avellino sarà diretta dall'arbitro Piccinini della sezione di Forlì; alle ore 18.00 di lunedì 17 aprile lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani ospita la partita valida per la 36esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Pisa e Avellino si affrontano nel turno che si gioca appunto nel lunedì di Pasquetta. Il match è decisivo per gli uomini di Gattuso, che sono ormai nei bassifondi della classifica e vedono lo spettro di un immediato ritorno in Lega Pro sempre più vicino, ma anche per l'Avellino il match è potenzialmente decisivo. La squadra irpina al momento ha quattro punti di vantaggio sulla zona play-out, ma i tre punti di penalizzazione ricevuti per il nuovo filone dell'inchiesta sul calcioscommesse hanno spinto di nuovo i campani verso la zona calda. Una vittoria risulta quindi d'obbligo perché la salvezza potrebbe non essere in cassaforte. Il match si presenta quindi sulla carta non ottimale per il Pisa, che deve mettere in campo tutto per sperare in una vittoria che manterrebbe vive le residue speranze di salvezza. Ma come arrivano le due formazioni a questo match? CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

Il Pisa di Gattuso arriva a questo match nelle peggiori condizioni possibili, considerando che la squadra non riesce a vincere da otto giornate, ovvero dal colpo esterno sul campo dell'Ascoli. La posizione di classifica è ormai deficitaria: penultimo posto con 32 punti, certamente frutto anche delle penalizzazioni per questioni di natura amministrativa, ma al di là di questo la squadra appare in netta crisi di gioco, di risultati e di autostima, tanto che nemmeno la grinta del suo allenatore sembra più sufficiente per sopperire ad alcune lacune tecniche. Certamente anche la sfortuna ci sta mettendo del suo, come testimoniano le modalità con cui è arrivato il brutto stop interno contro il Cesena, ovvero con autorete del portiere dei toscani, che nonostante una partita generosa sono usciti ancora una volta a capo chino dal campo. Nelle partite precedenti a quella contro i romagnoli era arrivato un altro stop interno sempre per 1 a 0 (Salernitana) e un pareggio in rimonta sul difficile campo del Perugia. Proprio da quel 2 a 2 Gattuso vuole ripartire per cercare di costruire l'impresa della salvezza, che al momento appare decisamente complicata.

L'Avellino di Novellino è invece reduce da una vittoria molto importante contro il Carpi di Castori, arrivata negli ultimi secondi del match grazie al goal di Marco Perrotta. Il successo sul Carpi ha permesso all'Avellino di allungare a tre la striscia di risultati positivi, visto che prima della vittoria contro il Carpi erano arrivati il successo contro la Spal (con anche in questo caso punteggio di 1 a 0) e il pareggio contro la corazzata Frosinone, fermata sull'1 a 1. Novellino ora chiede ai suoi un ultimo sforzo e una vittoria contro quella che potrebbe diventare un'avversaria diretta per la salvezza vista la penalizzazione che ha risospinto indietro l’Avellino in classifica, pur con un margine ancora dignitoso sulla zona più calda.

Andando a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le formazioni che scenderanno in campo, va detto che il Pisa di Gattuso, alla seconda partita di fila in casa, dovrebbe giocare con il 4-4-2, anche se non è escluso un cambio di modulo da parte del tecnico dei toscani, il quale però ancora non sa se potrà contare su Mannini e Masucci. L'esterno di centrocampo e l'attaccante sono infatti alle prese con alcuni problemi fisici e la loro presenza in questo match decisamente delicato è ad oggi in forte dubbio.

L'Avellino di Novellino, che giocherà con il 4-4-2 che in fase di possesso potrebbe diventare un 4-3-3, presenterà sicuramente una novità rispetto al vittorioso match contro il Carpi: in difesa tornerà infatti Solerio. Il terzino sinistro aveva saltato il match contro la squadra di Castori pr un problema muscolare, ma ora è di nuovo abile ed arruolabile. Chi invece non sarà del match è Paghera, alle prese ancora con problemi muscolari, così come Gavazzi, che però appare recuperabile per il match di Pasquetta.

Andando a vedere le quote dei bookmakers per il match, si scopre come la Snai nonostante tutto dia ancora fiducia al Pisa. Una vittoria dei ragazzi di Gattuso è infatti quotata a 2,10 volte la cifra giocata, mentre un successo di Ardemagni e compagni è pagato decisamente di più, ovvero 4,25 volte la posta. Il pareggio, risultato che al momento farebbe decisamente più comodo alla compagine irpina che a quella toscana, viene invece pagato dalla Snai 2,10 volte l'eventuale cifra scommessa. Pisa Avellino sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Sport oppure Calcio l'appuntamento è su Sky Sport 1, Sky Supercalcio oppure Sky Calcio 6, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

