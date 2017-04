Pronostici Serie B/ Le scommesse sulle partite della 36^giornata: si parte con la capolista

Pronostici Serie B 2016-2017: i pronostici per la 36^giornata (LAPRESSE)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 36^GIORNATA (OGGI, 17 APRILE 2017) - Nel giorno di pasquetta, lunedì 17 aprile 2017, si gioca la 36^giornata del campionato di Serie B: prima di passare ai consigli per i pronostici ricapitoliamo il programma delle partite. Si comincia alle ore 12:30 con SPAL-Trapani, poi alle 15:00 il grosso delle sfide con Brescia-Benevento, Carpi-Bari, Frosinone-Novara, Hellas Verona-Cittadella, Perugia-Ascoli, Salernitana-Latina, Vicenza-Pro Vercelli e Virtus Entella-Salernitana. Due posticipi: alle 18:00 Pisa-Avellino e alle 20:30 Cesena-Spezia. Di seguito i pronostici per le partite della 36^giornata di Serie B.

PRONOSTICO SPAL TRAPANI (ore 12:30) - Il lunch match di giornata vede in campo la capolista SPAL contro il Trapani, squadra risollevata dalla cura Calori. In casa però la SPAL ha perso pochi punti finora: il suo bilancio interno è di 11 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Per il Trapani invece 4 successi negli ultimi 5 turni e uno stato di forma psico-fisica ottimale. Tutto considerato dal match dello stadio Mazza potrebbe scaturire un pareggio. Puntiamo quindi sul segno X.

PRONOSTICO BRESCIA BENEVENTO (ore 15:00) - Il Brescia non vince ormai da 8 giornate, ma in casa ha ottenuto la maggior parte dei suoi punti. Soprattutto le Rondinelle hanno bisogno di un successo per uscire dalla zona playout, mentre il Benevento è in piena fascia playoff ma di recente non ha avuto molta continuità di risultati. Anche per questa partita punteremmo sul segno X per il pareggio finale, un’opzione che rischierebbe di non accontentare nessuno.

PRONOSTICO CARPI BARI (ore 15:00) - Per il Carpi già 9 pareggio tra le mura amiche del Cabassi, mentre il Bari nelle ultime 4 trasferte ha sempre perso senza mai segnare, ed incassando 8 gol. Incrociando le due statistiche si potrebbe optare anche in questo caso per il pareggio, considerando inoltre che sulla carta i valori in campo non sembrano così distanti. Teniamo però aperta una possibilità per il colpo esterno del Bari, il pronostico diventa quindi X2.

PRONOSTICO FROSINONE NOVARA (ore 15:00) - I Ciociari arrivano da 5 risultati utili di fila ma anche da 3 pareggi tutti per 1-1, che sono costati il sorpasso da parte della SPAL. Viceversa il Novara non vince da 6 turni, ma è rimasto in vista della zona playoff (distante 3 lunghezze prima di questa giornata). In casa il Frosinone non dovrebbe tradire, l’opzione consigliata è quindi l’1 per la vittoria gialloblu.

PRONOSTICO VERONA CITTADELLA (ore 15:00) - L’Hellas di Fabio Pecchia sta faticando molto e non da oggi, il Cittadella invece non perde né subisce gol da 4 partite. Tutto considerato sembrano esserci i presupposti per un pareggio, magari con Gol da entrambe le parti; il Verona però è chiamato ad una prova di spessore anche per vendicare il 5-1 subito un girone fa Tombolato. Diciamo quindi 1X.

PRONOSTICO PERUGIA ASCOLI (ore 15:00) - Il Perugia di Cristian Bucchi è andato a corrente alternata nelle ultime settimane, perdendo però solo una volta (sabato scorso, 3-0 a Trapani) in 8 giornate. L’Ascoli di Alfredo Aglietti non vince da 4 turni, ma rimane la sesta miglior squadra per rendimento esterno (19 punti lontano da casa). Ciononostante propendiamo per il segno 1, quindi per il successo perugino.

PRONOSTICO SALERNITANA LATINA (ore 15:00) - Dopo 4 vittorie consecutive, la Salernitana ha rallentato con un pareggio e un ko. Peggio va al Latina che ha vinto appena una volta negli ultimi 13 turni di campionato. La Salernitana può ancora puntare ai playoff, ma questa volta diamo credito alle maggiori motivazioni degli ospiti che vogliono anzitutto lasciare l’ultimo posto, e poi riavvicinarsi almeno alla quota playout. Segno 2.

PRONOSTICO VICENZA PRO VERCELLI (ore 15:00) - Vicenza risollevato dopo l’ultimo successo sul campo del Latina, Pro Vercelli più tranquilla e imbattuta da ben 9 giornate (4 vittorie, 5 pareggi). Il Vicenza risulta la squadra che ha raccolto meno punti tra le mura amiche, solo 18, ma ora deve trovare continuità per allontanare la zona playout. Per la partita del Menti scriviamo quindi segno 1.

PRONOSTICO VIRTUS ENTELLA TERNANA (ore 15:00) - Caduta a Vercelli sabato scorso, l’Entella è comunque rimasta tra le prime otto complice il ko del Bari a La Spezia. La Ternana invece ha vinto 4 delle ultime 6 partite riportandosi in quota playout. Se però le Fere hanno vinto appena 1 volta in trasferta, la Virtus risulta una delle migliori squadre per rendimento casalingo (37 punti frutto di 11 successi, 4 pareggi e 2 ko). Puntiamo quindi sul segno 1.

PRONOSTICO PISA AVELLINO (ore 18:00) - Il Pisa, penultimo con 32 punti, prosegue nel suo campionato faticoso mentre l’Avellino nel 2017 ha cambiato marcia, arrivando sino agli attuali 41 punti che garantiscono un margine di +4 sui playout. All’Arena Garibaldi però è sempre difficile fare gol, per i nerazzurri (appena 8 reti casalinghe) ma anche per gli avversari (sempre 8 concesse). Proviamo quindi con il segno X.

PRONOSTICO CESENA SPEZIA (ore 20:30) - In tema di fatica stagionale non scherza nemmeno il Cesena, partito con buone ambizioni ma rimasto incastrato nella seconda metà di classifica. Nel posticipo i romagnoli (39 punti) ricevono lo Spezia settimo a quota 51, ben intenzionato a rimanere in zona playoff. Partita interessante, puntiamo sul fattore campo (per il Cesena solo 2 ko in 17 gare interne) e quindi sul segno 1.

© Riproduzione Riservata.