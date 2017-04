Reggiana Gubbio/ Streaming video e diretta RaiPlay.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Reggiana Gubbio (Foto LaPresse)

DIRETTA REGGIANA GUBBIO: INFO STREAMING VIDEO RAIPLAY.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Reggiana Gubbio verrà diretta dall'arbitro Andrea Mei; rappresenta il posticipo nella trentacinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017, squadre in campo lunedì 17 aprile alle ore 20:45. Una gara molto importante soprattutto per il Gubbio alla ricerca di punti pesanti grazie ai quali ottenere la sicurezza di prendere parte ai Play Off mentre la Reggiana ha giù raggiunto la matematica certezza di disputare questa appendice stagionale che permette di sognare un futuro in cadetteria.

In questo momento la classifica vede la Reggiana al quinto posto della graduatoria a quota 57 punti ed è reduce da 5 punti conquistati nelle ultime tre giornate di campionato mentre il Gubbio è sesto con 53 punti (viene da due vittorie di fila) e necessita di 3 punti per essere certo della partecipazione ai play off.

Da segnalare nell’analisi di questo incontro che la Reggiana è tra le migliori formazioni del campionato in quanto a rendimento interno avendo raccolto 35 punti con sole 2 sconfitte subite ed uno score di 20 gol fatti a fronte di 8 subiti. Il Gubbio fuori casa sta attraversando un periodo di deciso appannamento avendo messo da parte 22 punti e soprattutto nelle ultime 5 sfide esterne ha ottenuto 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo precedente tra le due formazioni è naturalmente relativo al girone di andata con la Reggiana che è stata corsaro in terra umbra imponendosi per 3-2 con doppietta di Guidone e rete di Ghiringhelli. Per il Gubbio avevano trovato due momentanei vantaggi Candellone e Casiraghi.

Passando alle probabili formazioni, nella Reggiana si va verso un 4-4-2 con Narduzzo in porta ed una difesa guidata dal solito efficace Spano che dovrebbe avere al proprio fianco Sabotic anche se sono in crescita leq quotazioni di Trevisan. Nel ruolo di terzino destro Rozzio e dall’altro lato Pedrelli è in vantaggio su Sbaffo. A centrocampo ci saranno Genevier e Bovo, Ghiringhelli pronto ad offrire grande spinta sulla fascia destra e Panizzi sul fronte opposto. In avanti Cesarini avrà come partner di reparto il solito Marchi. Va segnalato come l’allenatore potrebbe anche dare una chance dal primo minuto a Guidone.

Il Gubbio invece dovrebbe giocare con un 3-5-2 con Volpe in porta. Nel pacchetto arretrato ci saranno Rinaldi nel mezzo, Marini sul centrodestra e sul centrosinistra Piccinni. A centrocampo Croce fulcro centrale con ai lati Valagusa ed uno tra Casiraghi e Bergamini. Sulle corsie ci sono dei ballottaggi e nello specifico da valutare se inserire Kalombo o Giacomarro a destra mentre a sinistra il dubbio è tra Zanchi e Petti. In avanti Ferretti si avvarrà del supporto di Ferri Marini.

Tatticamente sarà partita probabilmente dai ritmi blandi con le due formazioni con la testa già ai play off. Non ce dubbio che il 3-5-2 del Gubbio possa dare dei vantaggi nella zona centrale di campo mentre la Reggiana dovrebbe avere un certo predominio sulle corsie laterali. Vedremo quale tattica sarà quella vincente.

Le quote che sono state al momento fissate dalle agenzie di scommesse ed in particolare da William Hill parlano di una leggera tendenza a considerare la Reggiana favorita. Infatti, la vittoria dei padroni di casa verrebbe pagata a 2,25 contro il 3,00 fissato per il risultato di parità mentre l’eventuale affermazione esterna del Gubbio darebbe diritto ad una quota di 3,20.

Reggiana Gubbio, trattandosi del posticipo del lunedì sera, verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport: sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it anche su dispositivi mobili come tablet o smartphone.

