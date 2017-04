Risultati Serie B: il Bari insegue un posto ai playoff (Foto LaPresse)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (36^ GIORNATA, OGGI 17 APRILE 2017) - La Serie B 2016-2017 torna in campo per la trentaseiesima giornata, ma a differenza degli altri campionati principali lo farà soltanto dopo Pasqua: l’appuntamento è per lunedì 17 aprile quando avrà luogo tutto il programma di un turno al termine del quale mancheranno solo sei giornate per chiudere la stagione regolare.

Un turno che sarà aperto alle ore 12:30 dal lunch match Spal Trapani; alle ore 15 avremo Brescia Benevento, Carpi Bari, Frosinone Novara, Perugia Ascoli, Salernitana Latina, Verona-Cittadella, Vicenza Pro Vercelli e Virtus Entella Ternana. I due posticipi saranno Pisa Avellino (ore 18) e Cesena Spezia (ore 20:30). CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA (36^ GIORNATA)

Subito uno sguardo alle prime posizioni della classifica: la Spal è ancora in testa con due punti di vantaggio sul Frosinone e cinque su un Verona che però punta il secondo posto dei ciociari, utile per conquistare la promozione diretta. Sarà una lotta serrata: il Verona rimane agganciato al treno solo perchè il Frosinone ha improvvisamente smesso di correre pareggiando le ultime tre partite, e dunque dando una chance agli scaligeri.

Le ultime giornate di campionato potrebbero presentarci la coppia Benevento-Cittadella a caccia di gloria: i veneti giocano proprio il derby contro la banda di Fabio Pecchia, dovessero vincerlo (come hanno fatto all’andata) avrebbero una possibilità in più anche se in caso di vittoria del Frosinone i punti da recuperare sarebbero ancora 8 (e lo stesso vale ovviamente per il Benevento).

In zona playoff nessuna può dirsi certa di avere il posto, a parte il Verona: il Bari, attualmente nono e fuori dagli spareggi per la promozione, ha solo 4 lunghezze di distanza da Cittadella e Benevento, e a poterci provare potrebbe anche essere l’Avellino (-9 dalla Virtus Entella) o comunque tutte le squadre dai galletti alla Salernitana, ovvero quattro formazioni che al momento non sarebbero nelle prime otto.

E’ davvero appassionante anche la corsa per evitare i playout: coinvolta anche la Pro Vercelli che è tredicesima, sembra salva la stessa Salernitana. Capitolo retrocessione diretta in Lega Pro: il Latina deve recuperare quattro punti per giocare i playout e questo significa che anche in questo caso non ci sono certezze.

Insomma: ci attende un turno delicatissimo e che potrà anche stravolgere la classifica del campionato per come l’abbiamo vista fino a qui, vedremo dunque quello che succederà sui campi nei quali si giocheranno le undici partite della trentaseiesima giornata.

RISULTATI SERIE B 2016-2017, 36^ GIORNATA

ore 12:30 Spal-Trapani

ore 15:00 Brescia-Benevento

ore 15:00 Carpi-Bari

ore 15:00 Frosinone-Novara

ore 15:00 Perugia-Ascoli

ore 15:00 Salernitana-Latina

ore 15:00 Verona-Cittadella

ore 15:00 Vicenza-Pro Vercelli

ore 15:00 Virtus Entella-Ternana

ore 18:00 Pisa-Avellino

ore 20:30 Cesena-Spezia

CLASSIFICA SERIE B 2016-2017

Spal 64

Frosinone 62

Verona 59

Benevento (-1), Cittadella 54

Perugia 52

Spezia 51

Virtus Entella, Bari 50

Carpi 48

Novara 47

Salernitana 46

Pro Vercelli 42

Avellino 41

Cesena, Ascoli 39

Trapani 38

Vicenza 37

Brescia, Ternana 35

Pisa (-4) 32

Latina (-2) 31

SERIE B 2016-2017, 37^ GIORNATA

Venerdì 21 aprile

ore 19:00 Novara-Perugia

ore 21:00 Benevento-Vicenza

Sabato 22 aprile

ore 15:00 Ascoli-Brescia

ore 15:00 Avellino-Cesena

ore 15:00 Bari-Verona

ore 15:00 Cittadella-Carpi

ore 15:00 Latina-Spal

ore 15:00 Pro Vercelli-Salernitana

ore 15:00 Spezia-Virtus Entella

ore 15:00 Ternana-Frosinone

ore 15:00 Trapani-Pisa

© Riproduzione Riservata.