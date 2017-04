Salernitana Latina/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salernitana Latina - LaPresse

DIRETTA SALERNITANA LATINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 36^ GIORNATA) - Salernitana Latina sarà diretta dall'arbitro Rapuano della sezione di Rimini; alle ore 15.00 di lunedì 17 aprile lo stadio Arechi ospita la partita valida per la 36esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Il lunedì di Pasquetta è segnato dalla Serie B, che si avvia ormai alla fine della stagione. In questo turno uno dei match più interessanti è quello tra Salernitana e Latina: i campani sono ormai salvi da tempo e stanno accarezzando il sogno di poter entrare, all'ultimo minuto, il sogno di entrare in zona playoff. Il Latina invece è ad un passo dalla retrocessione, come testimonia l'ultimo posto in classifica. La squadra di Viviani, come se non bastasse, sta attraversando un momento complicato non solo per la situazione di classifica, ma anche per i problemi societari che rischiano di portare il Latina in una situazione davvero complessa.

La Salernitana, come detto, può continuare a sognare l'obiettivo dei playoff, ma per farlo non deve ripetere risultati e prestazioni come quella contro la rivitalizzata Ternana di Fabio Liverani, che nel turno precedente ha ottenuto tre punti pesantissimi contro i campani, rilanciando, anche a danno del Latina di Vincenzo Viviani, le proprie ambizioni di permanenza nella serie cadetta. Rosina e compagni hanno giocato una buona partita, ma non sono riusciti a concretizzare le diverse occasioni da goal che hanno creato e la squadra di Liverani è riuscita con merito ad approfittare delle poche occasioni create. I campani ora sono chiamati a centrare la vittoria contro il Latina e a riscattare anche il pareggio interno contro il Cittadella, punto comunque utile nella corsa per la conquista in extremis di un posto nei playoff.

Il Latina di Viviani arriva all'Arechi con il peso di tre sconfitte consecutive che hanno creato la situazione attuale, ovvero l'ultimo posto in classifica e una retrocessione che appare sempre più probabile. Dopo i pareggi contro Pisa e Pro Vercelli, che avevano fatto sperare in un nuovo slancio nella corsa alla salvezza, sono arrivate queste tre sconfitte di fila contro Cittadella, Bari e Vicenza. E se le prime due erano anche prevedibili, vista la forza delle due formazioni rispetto a quella laziale, la sconfitta subita in casa contro il Vicenza rischia di avere decisamente effetti destabilizzanti su un ambiente già elettrico per la difficile situazione societaria. Il match contro i veneti era infatti uno spareggio salvezza in piena regola e perderlo è equivalso a fare un altro passo verso il baratro che porta alla Lega Pro. Ora arriva questo match contro la Salernitana, che è assolutamente da vincere visto che le altre formazioni che lottano per la salvezza stanno correndo. Ma fare risultato contro una squadra reduce da 14 punti nelle ultime sette partite risulta obiettivo francamente complesso.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo a Salerno alle ore 15:00 del giorno di Pasquetta, Bollini, in odore di conferma sulla panchina della Salernitana, dovrebbe giocare con il consueto 4-3-3 e la novità dovrebbe essere quella consistente nel rientro di Busellato, anche se appare probabile che il tecnico decida di dare fiducia alla squadra che è scesa in campo a Terni. Vincenzo Viviani, complice anche l'infermeria abbastanza piena, non dovrebbe cambiare rispetto al match perso al Menti, anche se è possibile un cambio di modulo, con il passaggio ad un 4-4-2 dove Insigne jr giocherà in appoggio a Corvia, che con la sua esperienza è chiamato a dare sostanza alle speranze di salvezza della squadra laziale, che non trova tre punti in un match da ben quattordici turni.

Per quanto concerne i pronostici, va detto che i bookmakers vedono decisamente favorita la squadra di Bollini, sia per il momento attraversato dalle due squadre che per i valori tecnici che possono esprimere. Una vittoria dei campani viene infatti quotata dalla Snai 1,60 volte l'eventuale cifra scommessa, mentre un colpo esterno dei pontini, che come detto hanno bisogno di una vittoria come il pane, viene pagata con una quota decisamente più alta, pari a ben 6,50 volte la cifra giocata. Un pareggio, con un qualsiasi numero di goal è ritenuto più probabile di un successo pontino, ma è comunque quotato a 3,50 volte la cifra giocata, segno che i bookmakers vedono assai difficile per la squadra di Viviani uscire dall'Arechi con un risultato almeno in parte positivo nella corsa verso una salvezza che appare sempre più lontana.

Salernitana Latina sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 6, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi.

