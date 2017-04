Spal Trapani / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Spal Trapani, Foto LaPresse

DIRETTA SPAL TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 36^ GIORNATA) - Spal Trapani, diretta dal signor Sacchi di Macerata, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 12.30 sarà il lunch match che aprirà col botto il turno di Pasquetta del campionato di Serie B. Per la capolista infatti l'esame è più severo di quanto non possa suggerire la classifica. Il Trapani dopo un girone d'andata vissuto costantemente all'ultimo posto in classifica, si è infatti reso protagonista di una grande rimonta che lo ha portato, dopo l'ultima vittoria casalinga contro il Perugia, di un punto fuori dalla zona play out, con la salvezza diretta che sembra addirittura a portata di mano per i siciliani. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

Entrambe le formazioni sono reduci in campionato da due vittorie consecutive. Prima del Perugia il Trapani aveva piegato il Vicenza in trasferta, mentre la Spal ha saputo riprendersi la vetta della classifica superando prima il Novara in casa e poi il Brescia in trasferta. Gli estensi hanno approfittato così dei tentennamenti di Frosinone ed Hellas Verona, con i ciociari distanziati di due punti in classifica e gli scaligeri addirittura di cinque, 'tesoretto' questo importantissimo perché anche il secondo posto a fine stagione garantisce comunque la promozione diretta nella massima serie. Un risultato che sarebbe clamoroso considerando che la Spal ha abbandonato la Serie A nel 1968 senza farvi più ritorno, e che quest'anno è tornata in Serie B dopo ventitré anni di assenza. Il Trapani proverà a rimescolare le carte forte di uno stato di forma eccellente, che gli ha permesso di ottenere venticinque punti in questo girone di ritorno.

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Mazza di Ferrara: Spal in campo con Meret tra i pali e una difesa a tre con Cremonesi, Vicari e Giani impiegati come centrali. L'esterno di fascia destra sarà Lazzari mentre il laterale mancino sarà invece Costa. A centrocampo spazio a Schiattarella, Mora (autore della doppietta che ha trascinato la squadra nella vittoria di Brescia) e Castagnetti, mentre in avanti dovrebbe tornare Floccari al fianco di Antenucci. Risponderà il Trapani con Pigliacelli tra i pali, mentre Legittimo e Pagliarulo saranno i due difensori centrali. Fazio sulla fascia destra e Rizzato sulla fascia sinistra saranno i due esterni laterali di difesa, mentre a centrocampo il terzetto titolare sarà formato da Barillà, Maracchi e Colombatto. Nizzetto confermato trequartista alle spalle del tandem offensivo composto dal brasiliano Coronado e Manconi, autore quest'ultimo di due reti contro il Perugia.

Tatticamente il 3-5-2 di Semplici nella Spal può evolvere in un 5-3-2 come si è visto nella trasferta di Brescia, in cui la formazione estense è stata molto abile nello sfruttare le ripartenze, colpendo al momento giusto e portando a casa tre punti preziosissimi, considerando che le dirette concorrenti Frosinone e Verona non sono andate oltre il pari nelle trasferte di Ascoli e Novara. La Spal sta dimostrando di credere fortemente al sogno di Serie A, più di quanto forse fosse lecito attendersi da una neopromossa che mancava da oltre vent'anni dal palcoscenico cadetto. 4-3-1-2 per il Trapani di Calori che ha invece ritrovato continuità e serenità, forse solo dopo aver psicologicamente tagliato i ponti con la straordinaria stagione passata, in cui i siciliani sono arrivati ad un passo dalla prima, storica, promozione in Serie A. La salvezza è ancora in bilico ma il Trapani ha praticamente già ottenuto il doppio dei punti dell'andata nel girone di ritorno, segnale inequivocabile di inversione di tendenza.

Il momento di grande crescita del Trapani induce alla prudenza riguardo alle valutazioni sul match. Resta comunque la Spal la grande favorita per il lunch match del lunedì dell'angelo, con vittoria interna estense quotata 1.75 da Bwin, mentre Paddy Power propone a 3.60 l'eventuale pareggio e Bet365 offre a 5.50 la quota relativa al successo in trasferta dei siciliani.

La diretta tv di Spal Trapani, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 12.30 sarà esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sui canali 206 e 251 del bouquet satellitare (ovvero Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) e anche in diretta streaming video sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

