Verona Cittadella/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Serie B: diretta Verona-Cittadella (LAPRESSE)

DIRETTA VERONA CITTADELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 36^GIORNATA) - Verona Cittadella sarà diretta dall’arbitro Riccardo Pinzani, trentottenne della sezione di Empoli. Nel giorno di pasquetta, lunedì 17 aprile 2017, scende in campo la Serie B con la 36^giornata, la quindicesima del girone di ritorno. Alle ore 15:00 sono in programma 8 partite tra cui anche quella dello stadio Bentegodi, che vede l’Hellas Verona ospitare il Cittadella in un derby veneto dal sapore playoff. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (36^GIORNATA)

Entrambe le squadre si trovano infatti tra le prime 8 in classifica: il Verona di Fabio Pecchia è terzo con 59 punti, a meno 3 dal Frosinone secondo, mentre il Cittadella segue in quinta posizione a quota 54. Ai nastri di partenza la zona playoff era considerata l’obiettivo minimo per il Verona, mentre in pochi potevano prevedere un campionato di così alto tenore da parte del Cittadella, neopromosso dalla Lega Pro. Nel girone di ritorno il Verona ha vissuto un calo piuttosto netto: restando alle ultime 6 giornate, i gialloblu hanno vinto solo una volta mentre nel turno precedente, disputato in posticipo sul campo del Novara, solo un gran gol di Pazzini ha evitato la sconfitta numero 9 in campionato.

Il 2-2 del Piola ha permesso all’Hellas di rimanere nella scia del Frosinone, secondo a +3, mentre la capolista SPAL ha accumulato 5 lunghezze di vantaggio. Non che il Cittadella abbia passato indenne l’inverno: tra il 28 gennaio e il 18 marzo la squadra di mister Venturato ha vinto solo una volta in 9 partite, perdendo qualche gradino in graduatoria; negli ultimi 4 turni però i padovani hanno ripreso a correre ottenendo 10 punti, frutto di 3 successi e 1 pari. In questa serie positiva inoltre il Cittadella non ha mai subito gol: attualmente la porta di Enrico Alfonso è inviolata da 364 minuti recuperi esclusi. Il Verona è quindi avvisato, anche se a fungere da monito per gli scaligeri basterebbe il ricordo della partita d’andata, che il Cittadella si aggiudicò addirittura per 5-1.

Riguardo alle probabili formazioni del return match, Fabio Pecchia riproporrà il modulo 4-3-3 ma deve fare ancora a meno del terzino Eros Pisano e di Juanito Gomez, mentre l’attaccante Luca Siligardi rimane in dubbio dopo l’infortunio di settimana scorsa. Davanti al portiere brasiliano Nicolas i difensori centrali saranno Alex Ferrari e Bianchetti, a completare la retroguardia i terzini Romulo e Souprayen. Chiavi del centrocampo affidate a Fossati, mentre Daniel Bessa e Bruno Zuculini agiranno da mezzali. Davanti naturalmente Pazzini, capocannoniere della B con le sue 21 reti, sugli esterni invece spazio a Valoti e Luppi.

Nel Cittadella squalificato il terzino Pedrelli: a rimpiazzarlo sarà Salvi che invece ha scontato il suo turno di sospensione. Mister Venturato si affiderà al solito 4-3-1-2 con Alfonso tra i pali, Filippo Scaglia e Pelagatti al centro della difesa, Salvi sull’out di destra e Amedeo Benedetti dall’altra parte. In mezzo al campo capitan Iori: ai suoi fianchi Valzania e uno tra Pasa e Bartolomei. Per la trequarti favorito Lucas Chiaretti, che ispirerà il tandem d’attacco formato da Litteri e Strizzolo. Un’occhiata anche alle quote per il pronostico di questo derby veneto: snai.it favorisce nettamente il segno 1 per la vittoria del Verona, opzione abbassata a 1,75. Il segno X per il pareggio corrisponde a quota 3,50, mentre il segno 2 per il successo del Cittadella moltiplica per 5 la vostra puntata.

La partita di Serie B Verona Cittadella sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 2 HD, il numero 252: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati al pacchetto Calcio il codice d’acquisto pay-per-view è 404213. Sui canali Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti live da tutti i campi del pomeriggio. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (36^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.