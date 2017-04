Vicenza Pro Vercelli/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Vicenza Pro Vercelli - LaPresse

Vicenza Pro Vercelli sarà diretta dall'arbitro Nasca della sezione di Bari; alle ore 15.00 di lunedì 17 aprile lo stadio Romeo Menti ospita la partita valida per la 36esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Giornata che propone un match ad alta tensione tra il Vicenza di Bisoli e la Pro Vercelli di Longo. Il match è decisamente importante per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per mantenere la serie cadetta. Chi è messo decisamente peggio, classifica alla mano, risulta essere il Vicenza, che al momento ha 37 punti ed ha due sole lunghezze di vantaggio sulla Ternana: questa situazione, ad oggi, mette il Vicenza a serio rischio retrocessione, visto che per non dover disputare i play out la distanza tra quartultima e quintultima deve essere superiore ai 4 punti. Ma vediamo la situazione delle due squadre prima di questo match.

Il Vicenza, prima della trasferta di Latina, veniva da 14 partite di campionato in cui aveva vinto una sola volta. I tre punti sono quindi arrivati proprio nel momento giusto, contro i laziali, che con la sconfitta patita sono precipitati all'ultimo posto. Il Vicenza ha così riscattato le due sconfitte consecutive patite contro il Perugia al Curi e contro il Trapani al Menti, entrambe arrivate con il punteggio di 1 a 0 e che hanno convinto la società veneta a mandare in ritiro la squadra prima del match contro il Latina. Ora Bisoli chiede ai suoi una prestazione di spessore anche contro la Pro Vercelli, una delle squadre più in forma di tutto il campionato e che con l'arrivo di Bianchi ha fatto il salto di qualità decisivo per riuscire a mantenere la categoria senza troppi patemi.

Senza dubbio i tre punti sono più vitali per la compagine veneta che per quella piemontese, anche considerando che sul Vicenza comincia ad aleggiare lo spettro del fallimento in caso di una retrocessione in Lega Pro. Le dichiarazioni in casa Vicenza fanno capire come l'obiettivo sia quello di vincere: De Luca, attaccante su cui Bisoli punta per riuscire a centrare la salvezza, ha infatti chiaramente detto che vincere contro i piemontesi è fondamentale per poterli ritirare dentro la lotta per non retrocedere. La Pro Verceli però è probabilmente una delle squadre più in forma della Serie B in questo momento, come testimonia non soltanto la vittoria ottenuta contro la Virtus Entella nell'ultimo turno di campionato, ma anche tutti i risultati precedenti: con la vittoria contro la Virtus Entella sono infatti nove i risultati utili consecutivi.

Proprio grazie a questa impressionante striscia senza sconfitte la squadra piemontese è riuscita a tirarsi fuori dalle secche della zona retrocessione, scrivendo una pagina importante della sua recente storia. Ora arriva la trasferta del Menti che potrebbe essere quella decisiva, in caso di vittoria, per chiudere ogni discorso inerente alla salvezza. Insomma, i motivi di interesse per questo match non mancano, e la partita sarà sicuramente una delle più interessanti di tutto il turno di Pasquetta.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo e cominciando dagli undici che mister Bisoli manderà in campo, va detto che Raffaele Pucino, esterno di difesa assai utilizzato negli ultimi turni, non sarà in campo per una distorsione alla caviglia, che comunque dovrebbe fargli saltare soltanto il match contro i piemontesi. Bisoli dovrà fare a meno anche di Gucher, che è stato squalificato dal Giudice Sportivo. Nel 3-4-3 dei biancorossi vi sarà quindi spazio, molto probabilmente, per Bianchi e Giacomelli.

Anche la Pro Vercelli dovrà fare i conti con una assenza per squalifica, ovvero quella di Simone Emmanuello. Il centrocampista quindi non ci sarà e il tecnico non ha ancora deciso chi prenderà il suo posto. Nel 3-5-2 dei piemontesi ci sarà però il ritorno di Bani tra i pali. L'attacco sarà come sempre guidato dall'esperto Rolando Bianchi, il cui apporto in termini di esperienza ha sicuramente giovato alla squadra, che è ormai ad un passo dalla salvezza.

Nonostante la Pro Vercelli sia reduce da nove risultati utili consecutivi e abbia appena battuto la Virtus Entella, la Snai ha più fiducia nel Vicenza, un cui successo viene quotato a 2,20 volte la cifra eventualmente scommessa. Un successo esterno dei piemontesi è invece dato a 3,75 volte la cifra giocata da un qualsiasi scommettitore. Il pareggio, risultato gradito alla Pro Vercelli, viene invece pagato dalla Snai 3 volte la cifra scommessa.

Vicenza Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 6, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

