Atp Montecarlo 2017/ Diretta Lorenzi Granollers info streaming video e tv, orario delle partite (Tennis)

Diretta Paolo Lorenzi, 35 anni: primo turno all'Atp Montecarlo 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2017: LORENZI GRANOLLERS INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 18 APRILE 2017) – Diretta Lorenzi Granollers: al torneo Atp Montecarlo 2017 si gioca a partire dalle ore 11 ed è questo l’orario in cui il nostro Paolo Lorenzi farà il suo ingresso in campo per il primo turno, che lo vedrà impegnato contro lo spagnolo Marcel Granollers. Un match che sulla carta è equilibrato, sia pure con un leggero vantaggio da parte dell’iberico; Lorenzi però sta trovando il miglior periodo nella sua carriera e dunque ha tutte le possibilità di superare il turno e andare al secondo.

Un match che non ha troppi punti di paragone con il passato, anzi non ne ha: si tratta infatti del primo incrocio tra i due giocatori, ed è un fatto curioso se consideriamo che entrambi sono sul circuito da parecchio tempo. Lorenzi e Granollers saranno sul campo numero 9; in contemporanea naturalmente si gioca su altri campi, per esempio sul centrale la prima sfida sarà quella tra il francese Lucas Pouille e l’americano Ryan Harrison (lo allena Davide Sanguinetti), a seguire il derby francese tra Adrian Mannarino e Jo-Wilfried Tsonga.

Soprattutto come terzo match sul campo Ranieri III avremo l’esordio di Novak Djokovic, il primo dei big a bagnare il suo ingresso nel torneo Master 1000: il serbo ha saltato Miami e torna in campo per un appuntamento che in passato ha vinto due volte (giocando altre due finali) e che lo dovrà condurre al meglio all’appuntamento con il Roland Garros, comunque meno pressante di altri anni visto che, avendolo finalmente vinto, il Grande Slam di calendario è stato completato.

L’avversario di Djokovic sarà l’ennesimo francese del tabellone, Gilles Simon (ne troveremo altri due sul Court des Princes, ovvero Benoit Paire e Jérémy Chardy, il quale se la vedrà con il giovane Borna Coric che è appena tornato nella Top 50 del ranking Atp. A chiudere il programma del centrale per la giornata odierna sarà David Goffin: il belga punta a portare a casa la prima grande vittoria in carriera, ed è uno dei giocatori ancora in corsa in Coppa Davis avendo eliminato l’Italia (anche Djokovic dovrà disputare la finale del torneo riservato alle nazionali).

Il torneo Atp Montecarlo 2017, come tutti i Master 1000 della stagione di tennis, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 2; esclusiva dunque per gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

