Uno scatto di Juventus-Barcellona (Foto: Lapresse)

CHAMPIONS LEAGUE, LE PERCENTUALI DI PASSAGGIO DEL TURNO SECONDO LA STORIA: LE CHANCE DELLA JUVENTUS...-Le discussioni tra amici sull'esito delle gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League possono essere arricchite da alcuni dati statitistici, in attesa di vedere le migliori 8 squadre d'Europa scendere finalmente in campo. Sul sito Uefa.com, infatti, sono state pubblicate le percentuli di passaggio del turno di ogni squadra in relazione alla storia. Ad esempio: quante volte è successo che una squadra che perde 3 a 0 all'andata fuori casa (vedi Barcellona) riuscisse a ribaltare il risultato? Vi rispondiamo subito, partendo dalla constatazione che nella storia della Champions, il punteggio di 3 a 0 all'andata per la squadra di casa si è verificata per ben 467. Quante volte si è materializzata la remuntada? Solo 26 volte, il 5,6% dei casi: numeri che non possono non comunicare ottimismo al popolo bianconero. E le altre gare? La squadra che sembra avere più chance di rimonta è il Leicester: su 991 occasioni è già successo 403 volte (40,1%) che la formazione in svantaggio 1 a 0 dopo i primi 90 minuti riuscisse a qualificarsi sfruttando la forza del proprio pubblico. Compito più arduo quello che attende il Bayern Monaco di Ancelotti, che dopo l'1 a 2 rimediato in casa dal Real Madrid di Zinedine Zidane deve cercare una rimonta che nella storia si è verificata per ora soltanto 21 volte (6,0%) su 352. La situazione più disperata, però, è quella del Borussia Dortmund, battuto 2 a 3 in casa dal sorprendente Monaco. Il risultato d'andata si è materializzato in 100 occasioni nella storia della coppa dalle "grandi orecchie" e sapete quante volte la squadra in svantaggio è riuscita a ribaltare il doppio scontro? Soltanto 3. Buona fortuna, anzi "Glück", direbbero i tedeschi...

